Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt giữ Lê Thành Phong 65 tuổi

| | Xã hội

Công an đã xác định Lê Thành Phong (SN 1961) là đối tượng gây án giết người.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa vừa chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an xã Suối Hiệp điều tra, làm rõ đối tượng gây ra vụ án giết người xảy ra trên địa bàn.

Trưa 19/7, một người dân đi làm rẫy tại xã Suối Hiệp phát hiện thi thể một người đàn ông khoảng 60 tuổi trong tình trạng đã tử vong nhiều ngày nên trình báo cơ quan Công an.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự đã khẩn trương huy động lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác minh nhân thân nạn nhân, rà soát các mối quan hệ và truy xét đối tượng gây án. Chỉ sau khoảng 4 giờ điều tra, lực lượng Công an đã xác định Lê Thành Phong (SN 1961, trú thôn Khánh Thành Nam, xã Suối Dầu) là đối tượng gây án.

Bắt giữ Lê Thành Phong 65 tuổi - Ảnh 1.

Công an lấy lời khai Lê Thành Phong. Ảnh: Công an Khánh Hoà

Bắt giữ Lê Thành Phong 65 tuổi - Ảnh 2.

Hung khí gây án. Ảnh: Công an Khánh Hoà

Tại cơ quan điều tra, Lê Thành Phong khai nhận, nạn nhân là ông P.C. (SN 1962, trú xã Suối Hiệp), là bạn cùng đi làm trầm hương. Sáng 17/7, trong lúc cả hai ngồi uống rượu, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn. Do cho rằng ông P.C. có lời lẽ xúc phạm mẹ mình, Phong đã dùng dao dạng lưỡi lê đâm liên tiếp 7 nhát khiến nạn nhân tử vong.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu, chứng cứ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.


Theo Chi Chi

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tất cả người dân chú ý quy định kiểm tra cư trú đột xuất của công an đã chính thức áp dụng

Tất cả người dân chú ý quy định kiểm tra cư trú đột xuất của công an đã chính thức áp dụng Nổi bật

Công an cảnh báo: Tuyệt đối không gửi hình ảnh này qua Zalo, Facebook

Công an cảnh báo: Tuyệt đối không gửi hình ảnh này qua Zalo, Facebook Nổi bật

Cầm búa đi cướp tiệm vàng, đối tượng bị chủ tiệm quật ngã ngay trước cửa

Cầm búa đi cướp tiệm vàng, đối tượng bị chủ tiệm quật ngã ngay trước cửa

22:25 , 20/07/2026
Công an kiểm tra nhà của Hoàng Văn Doanh lúc 22 giờ 30 phút: Bắt giữ chủ nhà cùng 2 người khác

Công an kiểm tra nhà của Hoàng Văn Doanh lúc 22 giờ 30 phút: Bắt giữ chủ nhà cùng 2 người khác

22:00 , 20/07/2026
6,6 triệu lượt xem clip công an phát hiện 2 bánh heroin giấu trong thớt gỗ, thông tin về chuyên án 824D khiến nhiều người không khỏi trầm trồ

6,6 triệu lượt xem clip công an phát hiện 2 bánh heroin giấu trong thớt gỗ, thông tin về chuyên án 824D khiến nhiều người không khỏi trầm trồ

21:32 , 20/07/2026
Trung ương họp về công tác cán bộ, kỷ luật đảng viên vi phạm

Trung ương họp về công tác cán bộ, kỷ luật đảng viên vi phạm

21:26 , 20/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên