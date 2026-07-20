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Cầm búa đi cướp tiệm vàng, đối tượng bị chủ tiệm quật ngã ngay trước cửa

| | Xã hội

Toàn bộ diễn biến của vụ cướp đã được camera an ninh ghi lại.

Theo thông tin từ Công an xã Mỹ Tú (TP. Cần Thơ), khoảng 18h ngày 18/7, ông L.V.M. - chủ tiệm vàng M.V.P tại chợ trung tâm xã Mỹ Tú, đang chuẩn bị đóng cửa thì một người đàn ông đeo khẩu trang đi xe máy đến, yêu cầu chủ tiệm khoan đóng cửa để vào xem hàng.

Từ nội dung camera an ninh có thể thấy, người đàn ông chui qua cửa cuốn đang đóng vào bên trong, bất ngờ dùng búa đập vỡ tủ kính, lấy 5 sợi dây chuyền vàng rồi nhanh chóng bỏ chạy.

Lúc này, ông M. hô hoán và cùng con trai, con dâu, khống chế đối tượng. Đúng lúc đó, tổ tuần tra của Công an xã Mỹ Tú làm nhiệm vụ gần hiện trường đã tới hỗ trợ, bắt giữ đối tượng cùng tang vật.

Đối tượng cầm búa vào tiệm vàng cướp tài sản.

Kẻ cướp vàng được xác định là Lê Trí Hiếu (SN 1985, ngụ xã Mỹ Tú). Tờ Tiền Phong thông tin, Hiếu chưa có tiền án, tiền sự. Hàng ngày, Hiếu phụ vợ bán cà phê tại khu vực gần tiệm vàng trên.

Tại cơ quan công an, Hiếu khai do nợ nhiều người nhưng không còn khả năng trả nên nảy sinh ý định cướp tài sản. Trước khi gây án, Hiếu dùng túi nilon màu đen che kín biển số xe máy, mang theo một cây búa, túi xách, đeo khẩu trang che mặt để vào tiệm vàng. Năm sợi dây chuyền vàng Hiếu cướp được trị giá khoảng 100 triệu đồng. Hiếu đang bị Công an xã Mỹ Tú tạm giữ để làm rõ hành vi cướp tài sản.


Theo Hương Trà

Phụ nữ mới

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