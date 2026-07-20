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Danh tính Chủ tịch xã ở Thanh Hóa bị bắt vì liên quan đường dây cá độ bóng đá World Cup 2026

| | Xã hội

Ông Trịnh Đức Hùng, Chủ tịch UBND xã Thiệu Toán (Thanh Hóa), bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trong mùa World Cup 2026.

Liên quan đến chuyên án triệt phá đường dây cá độ bóng đá trong mùa World Cup 2026, Chủ tịch UBND xã Thiệu Toán (Thanh Hóa) đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Trao đổi với VietNamNet, một lãnh đạo Đảng ủy xã Thiệu Toán cho biết, ông Trịnh Đức Hùng - Chủ tịch UBND xã đã bị Cơ quan Công an khởi tố và bắt tạm giam để điều tra về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Theo vị lãnh đạo này, sau khi vụ việc xảy ra, địa phương đã báo cáo Tỉnh ủy Thanh Hóa. Trong thời gian ông Hùng bị tạm giam, công việc chuyên môn của UBND xã tạm thời được giao cho một Phó Chủ tịch xã phụ trách.

Các đối tượng trong đường dây cá độ tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Trước đó, theo thông tin trên báo Dân Trí, dẫn nguồn từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết từ ngày 11 đến 18/7, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên tiếp triệt phá 4 chuyên án đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trong mùa World Cup 2026.

Trong số này có đường dây cá độ bóng đá với sự tham gia của ông Trịnh Đức Hùng, Chủ tịch UBND xã Thiệu Toán.

Theo cơ quan điều tra, ngày 14/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệt xóa chuyên án, triệu tập 4 người tại xã Thiệu Hóa để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thiện Bình là người cầm đầu đường dây. Thông qua mạng Internet, Bình mua tài khoản cấp "Agent" trên các trang web cá độ bóng đá để cấp lại tài khoản "Member" cho các con bạc.

Bình đã cấp tài khoản cho Trịnh Đức Hùng với hạn mức 300 USD/ngày (quy đổi 100.000 đồng/USD) và Trần Công Hậu với hạn mức 2.000 USD/ngày để tham gia cá độ các trận đấu World Cup.

Theo Nam An

Đời sống và pháp luật

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