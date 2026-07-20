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Phát hiện giao dịch chuyển khoản 100 triệu đồng đến tài khoản của Trần Thị Thanh Tuyền SN 1993, công an lập tức vào cuộc điều tra

| | Xã hội

Phát hiện tài khoản bất ngờ nhận 100 triệu đồng do người khác chuyển nhầm, chị Trần Thị Thanh Tuyền đã trình báo Công an và phối hợp trao trả toàn bộ số tiền cho chủ tài khoản.

Ngày 20/7, Công an tỉnh An Giang cho biết, chị Trần Thị Thanh Tuyền (SN 1993, trú ấp Vĩnh Hiệp, xã Vĩnh Gia, tỉnh An Giang) đã chủ động đến Công an xã Vĩnh Gia trình báo sau khi tài khoản ngân hàng của mình bất ngờ nhận được 100 triệu đồng do người khác chuyển nhầm.

Công an xã Vĩnh Gia hỗ trợ anh Trần Minh Đông nhận lại số tiền chuyển khoản nhầm từ chị Trần Thị Thanh Tuyền. Công an xã Vĩnh Gia hỗ trợ anh Trần Minh Đông nhận lại số tiền chuyển khoản nhầm từ chị Trần Thị Thanh Tuyền.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Vĩnh Gia nhanh chóng tiến hành xác minh và xác định người chuyển nhầm là anh Trần Minh Đông (SN 1986, trú khu phố Ruộng Tre, phường Bảo Vinh, tỉnh Đồng Nai). Qua làm việc, cơ quan Công an xác định nguyên nhân là anh Đông nhập đúng số tài khoản nhưng chọn nhầm ngân hàng, dẫn đến số tiền được chuyển vào tài khoản của chị Tuyền.

Với tinh thần trung thực và trách nhiệm, chị Tuyền đã tích cực phối hợp với lực lượng Công an hoàn tất các thủ tục để trao trả tài sản. Sáng 14/7/2026, anh Đông có mặt tại trụ sở Công an xã Vĩnh Gia và nhận lại đầy đủ số tiền 100 triệu đồng đã chuyển nhầm.

Nhận lại tài sản, anh Đông bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn đến chị Tuyền cùng cán bộ Công an xã Vĩnh Gia đã kịp thời hỗ trợ, giúp anh nhận lại toàn bộ số tiền.

Theo Công an tỉnh An Giang, hành động của chị Trần Thị Thanh Tuyền là việc làm đẹp, thể hiện tinh thần trung thực, trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật. Đồng thời, sự phối hợp kịp thời giữa người dân và lực lượng Công an cơ sở đã góp phần lan tỏa những giá trị tích cực, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng Công an.

Theo Nam An

Đời sống và pháp luật

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