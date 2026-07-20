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Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Bùi Văn Hải bị cách tất cả chức vụ Đảng

| | Xã hội

Trong ngày làm việc đầu tiên của Hội nghị Trung ương 3, Trung ương quyết định cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng với ông Bùi Văn Hải.

Theo thông cáo từ Văn phòng Trung ương Đảng, Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV khai mạc sáng 20/7, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Quang cảnh hội nghị Trung ương 3 khóa XIV. (Ảnh: TTXVN)

Trước phiên khai mạc, toàn thể đại biểu dự Hội nghị vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đoàn đại biểu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đại diện các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ đường Bắc Sơn (Hà Nội).

Trong buổi sáng của ngày làm việc đầu tiên, Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp về công tác cán bộ và xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên có vi phạm, khuyết điểm.

Theo đó, Trung ương đã biểu quyết thống nhất cao thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Bùi Văn Hải, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang (nay là tỉnh Bắc Ninh).

Ông Bùi Văn Hải, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang.

Trong phiên làm việc tại tổ, Trung ương và các đại biểu thảo luận về Quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV về những điều đảng viên không được làm; Đề án sửa đổi, bổ sung Quy định số 20 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng.

Chiều cùng ngày, Trung ương và các đại biểu làm việc tại tổ, thảo luận về Đề án đổi mới mô hình phát triển Việt Nam; Đề án sơ kết Nghị quyết số 18 của Trung ương khoá XIII “về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”.

Trung ương và các đại biểu cũng nêu quan điểm sửa đổi Luật Đất đai và các luật liên quan.

PV/VTC News

VTC News

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