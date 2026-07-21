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Kiểm tra cửa hàng trang sức ở TP.HCM, lực lượng chức năng phát hiện loạt "hàng hiệu" gắn tên Cartier, LV, Hermès... có dấu hiệu bất thường

| | Xã hội

Kiểm tra một cửa hàng trang sức tại TP.HCM, lực lượng chức năng phát hiện và tạm giữ 70 sản phẩm mang các nhãn hiệu nổi tiếng như Cartier, LV, Hermès, BVLGARI, VCA... có dấu hiệu giả mạo, với tổng giá niêm yết hơn 1,35 tỷ đồng.

Theo thông tin từ Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM, Đội Quản lý thị trường số 14 vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an TP.HCM, công an địa phương và đại diện các đơn vị bảo hộ nhãn hiệu kiểm tra một cơ sở kinh doanh trang sức trên địa bàn phường Tân Sơn Nhì.

Lực lượng chức năng kiểm tra cửa hàng kinh doanh trang sức - Ảnh: Đội QLTT số 14

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này bày bán nhiều sản phẩm trang sức bằng kim loại màu vàng và kim loại màu trắng, gồm vòng tay, dây chuyền, lắc tay, vòng cổ, bông tai, nhẫn... mang các nhãn hiệu nổi tiếng như CARTIER, VCA, BVLGARI, HERMÈS và LOUIS VUITTON (LV). Toàn bộ số hàng hóa đều chưa qua sử dụng, không có nhãn hàng hóa theo quy định, không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp pháp hoặc tài liệu chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Trên sản phẩm có in trực tiếp các nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam và có dấu hiệu giả mạo.

Đội Quản lý thị trường số 14 đã tạm giữ 70 sản phẩm với tổng giá trị theo giá niêm yết hơn 1,358 tỷ đồng để phục vụ công tác xác minh. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành thẩm tra, làm rõ dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu và các hành vi vi phạm liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM, đây là vụ việc có quy mô lớn nhất do Đội Quản lý thị trường số 14 phát hiện, kiểm tra kể từ khi triển khai thực hiện Công điện số 38/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đấu tranh, ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, cùng Kế hoạch số 1283/KH-CCQLTT của Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM về đợt cao điểm kiểm tra, xử lý hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Trong thời gian tới, lực lượng Quản lý thị trường TP.HCM cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với Công an TP.HCM và các đơn vị liên quan đẩy mạnh kiểm tra, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn.

Theo Nam An

Đời sống và pháp luật

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