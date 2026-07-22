Tất cả chủ tài khoản ngân hàng đã phát sinh giao dịch sau, cần đến Công an nơi gần nhất để giải quyết

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, được phát hiện ngày 18/3/2026 tại tỉnh Hưng Yên.

Theo cơ quan điều tra, bị can trong vụ án là Triệu Văn Nam (SN 1999, trú tại thôn Kim Tiến, xã Sơn Đồng, tỉnh Phú Thọ).

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, do không có công việc ổn định và cần tiền để chi tiêu cá nhân, từ đầu năm 2026 đến khoảng tháng 3/2026, Nam đã lập nhiều tài khoản mạng xã hội như TikTok, Facebook và Zalo với tên "Hồng Mê Muội", "Vườn Nhà Sam" để livestream, quảng cáo và rao bán cây Muội Hồng.

Nếu đã thực hiện giao dịch tài chính sau, người dân cần trình báo Công an nơi gần nhất. (Ảnh minh hoạ: Trần Minh)

Khi có khách đặt mua, Nam yêu cầu chuyển tiền đặt cọc vào tài khoản số 100875019561 mở tại Ngân hàng VietinBank, đồng thời đề nghị người mua cung cấp địa chỉ nhận hàng.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền cọc, Nam không giao hàng hoặc giao loại cây khác hoàn toàn so với sản phẩm đã quảng cáo trong các buổi livestream. Khi nhận hàng, khách vẫn phải thanh toán thêm tiền cho đơn vị vận chuyển theo hình thức thu hộ (COD).

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, nhiều trường hợp sau khi phát hiện bị giao sai hàng đã liên hệ phản ánh nhưng bị Nam chặn Facebook, Zalo và số điện thoại, cắt đứt mọi liên lạc nhằm chiếm đoạt số tiền của người mua.

Để phục vụ công tác điều tra, xử lý triệt để vụ án và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các công dân bị hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đề nghị những cá nhân, tổ chức từng mua cây từ các tài khoản "Hồng Mê Muội", "Vườn Nhà Sam" hoặc có liên quan đến vụ việc nhanh chóng đến trình báo, cung cấp thông tin.

Thời gian tiếp nhận thông tin đến hết ngày 1/8/2026. Sau thời điểm này, cơ quan điều tra cho biết sẽ không xem xét, giải quyết các yêu cầu liên quan theo thông báo.

Người dân có thể liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên, địa chỉ số 6 đường Bạch Đằng, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên; số điện thoại 0221.3565320 hoặc liên hệ trực tiếp điều tra viên Phạm Ngọc Hưng qua số 0976.182.228 để được hướng dẫn giải quyết.

Theo Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Hưng Yên