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Từ mai miền Bắc bước vào đợt mưa lớn diện rộng

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Từ chiều tối và đêm nay (22/7), khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to, khu vực đồng bằng trời nắng, ít mưa. Miền Trung tiếp tục nắng nóng gay gắt. Tây Nguyên, Nam Bộ mưa dông rải rác vào chiều tối.

Khu vực vùng núi và trung du Bắc bộ hôm nay trời nắng, từ chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, cao nhất 31-33 độ.

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, ít mưa. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ, cao nhất 34-36 độ.

Hà Nội hôm nay trời nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Dự báo từ mai (23/7) đến 25/7, miền Bắc bước vào đợt mưa lớn diện rộng với lượng mưa từ 70-150mm, có nơi trên 250mm.

Trọng tâm mưa tiếp tục là Lai Châu, Lào Cai, Sơn La, Điện Biên, Tuyên Quang và Thái Nguyên. Trong đó Lai Châu, Lào Cai, Sơn La và Điện Biên vừa trải qua một đợt lớn khốc liệt, để lại hậu quả rất nặng nề. Cơ quan khí tượng tiếp tục cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trong đợt mưa lớn sắp diễn ra.

Khu vực vùng núi Bắc Bộ có thể mưa lớn trở lại từ chiều tối và đêm nay (22/7). Ảnh minh họa: Lũ quét tràn qua xã Mường Than, Lai Châu vào chiều 17/7, sau khi mưa lớn kéo dài.

Thanh Hóa đến Phú Yên cũ hôm nay nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ. Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Dự báo nắng nóng còn kéo dài ở Thanh Hóa đến Phú Yên cũ hết ngày mai. Từ 24/7, nắng nóng có dấu hiệu hạ nhiệt.

Khánh Hòa đến Bình Thuận cũ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ, cao nhất 32-35 độ.

Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và tối nay có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và tối nay có mưa rào rải rác và có nơi có dông, mưa tập trung ở khu vực miền Đông Nam Bộ. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

TPHCM ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và tối nay có lúc có mưa rào và dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Dự báo trong những ngày tới, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Theo Nguyễn Hoài

Tiền Phong

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