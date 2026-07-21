Thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Hoàng Dũng SN 1983
Bị can Lê Hoàng Dũng bị khởi tố để điều tra về hành vi can tội tàng trữ trái phép chất ma túy.
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Ngày 20/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã thi hành quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Hoàng Dũng (sinh năm 1983, thường trú Ấp Quân An, xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long).
Trước đó, ngày 3/7, Công an xã Chợ Lách tiến hành kiểm tra hành chính khu nhà trọ thuộc ấp Bình Sơn, xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long thì phát hiện Lê Hoàng Dũng có nhiều biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra thì phát hiện Dũng cất giấu có 1 ống thuỷ tinh bên trong có nhiều tinh thể rắn nghi là ma túy.
Qua giám định tinh thể màu trắng là chất ma túy đá (Methamphetamine) có khối lượng 0,1800 gram.
Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
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