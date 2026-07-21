Người phụ nữ SN 1975 mang sổ đỏ đến Agribank vay 100 triệu đồng để nhận kiện hàng, Công an lập tức vào cuộc điều tra

Ngày 20/7, Công an phường Hoàng Mai (tỉnh Nghệ An) phối hợp với Agribank Chi nhánh Hoàng Mai kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn làm quen qua mạng xã hội, giúp một người phụ nữ tránh thiệt hại 100 triệu đồng.

Theo thông tin từ cơ quan công an, bà Phạm Thị T. (SN 1975, trú phường Hoàng Mai) được một tài khoản Facebook mang tên "Stephen Raja" chủ động kết bạn, làm quen và thường xuyên nhắn tin tạo dựng lòng tin. Sau một thời gian trò chuyện, đối tượng thông báo đã gửi cho bà một kiện hàng từ nước ngoài, bên trong có 800.000 USD cùng nhiều tài sản có giá trị.

Người phụ nữ suýt cầm sổ đỏ vay 100 triệu đồng để nhận “kiện hàng 800.000 USD”. Ảnh: Công an phường Hoàng Mai

Để nhận được kiện hàng, đối tượng liên tục yêu cầu bà T. nộp nhiều khoản phí như phí hải quan, phí vận chuyển, phí xác minh hồ sơ... với tổng số tiền 100 triệu đồng. Tin vào những lời hứa hẹn, bà T. mang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến Agribank Chi nhánh Hoàng Mai để làm thủ tục vay 100 triệu đồng nhằm chuyển tiền theo yêu cầu.

Trong quá trình tiếp nhận hồ sơ, nhận thấy vụ việc có nhiều dấu hiệu bất thường, cán bộ Agribank Chi nhánh Hoàng Mai đã kịp thời trao đổi với Công an phường Hoàng Mai. Ngay sau đó, lực lượng công an trực tiếp gặp gỡ, tuyên truyền, phân tích phương thức, thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng, giúp bà T. nhận ra mình đang là nạn nhân của một kịch bản lừa đảo và từ bỏ ý định vay tiền để chuyển cho các đối tượng.

Lưc lượng công an phân tích phương thức, thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng cho người phụ nữ. (Ảnh: Công an phường Hoàng Mai).

Nhờ sự cảnh giác, tinh thần trách nhiệm của cán bộ ngân hàng cùng sự vào cuộc nhanh chóng của lực lượng công an, vụ lừa đảo đã được ngăn chặn kịp thời, giúp người phụ nữ tránh thiệt hại 100 triệu đồng.

Công an phường Hoàng Mai khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn làm quen qua mạng xã hội, tạo dựng tình cảm rồi đưa ra các kịch bản gửi quà, gửi ngoại tệ hoặc tài sản có giá trị lớn từ nước ngoài để yêu cầu nạn nhân chuyển tiền đóng các loại phí. Người dân tuyệt đối không chuyển tiền cho người quen qua mạng khi chưa xác minh rõ nhân thân, không tin vào những lời hứa hẹn được nhận quà hoặc tiền có giá trị lớn và không vay mượn, cầm cố tài sản để chuyển tiền theo yêu cầu của các đối tượng. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc có nguy cơ bị lừa đảo, cần liên hệ ngay cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời.