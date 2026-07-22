Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ra quyết định khởi tố Nguyễn Thị Huệ SN 1975

| | Xã hội

Nguyễn Thị Huệ (SN 1975, trú xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) bị khởi tố để điều tra về tội “Cố ý gây thương tích”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh ngày 22/7 cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Huệ (SN 1975, trú xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra về tội "Cố ý gây thương tích".

Điểu tra mở rộng vụ án, cơ quan điều tra tiếp tục ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Huệ để điều tra về tội "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng"; đồng thời ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Việt Đức (SN 1992, trú xã Kỳ Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra về tội "Cố ý gây thương tích".

Ra quyết định khởi tố Nguyễn Thị Huệ SN 1975 - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Thị Huệ. Ảnh: CA Hà Tĩnh

Ra quyết định khởi tố Nguyễn Thị Huệ SN 1975 - Ảnh 2.

Đối tượng Nguyễn Việt Đức. Ảnh: CA Hà Tĩnh

Theo đó, xuất phát từ mâu thuẫn trong quan hệ gia đình, các đối tượng trên đã xảy ra xô xát. Trong quá trình xô xát, các bên đã sử dụng rựa và thanh tre làm một người bị gãy xương cẳng tay, rách da vùng mặt.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng dao, rựa hoặc các loại hung khí có khả năng gây sát thương cao để giải quyết mâu thuẫn. Chỉ một phút thiếu kiềm chế, việc sử dụng hung khí nhằm xâm hại sức khỏe, tính mạng của người khác có thể gây hậu quả nghiêm trọng và khiến người thực hiện hành vi phải đối mặt với trách nhiệm hình sự.

Theo Chi Chi

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tất cả chủ tài khoản ngân hàng đã phát sinh giao dịch sau, cần đến Công an nơi gần nhất để giải quyết

Tất cả chủ tài khoản ngân hàng đã phát sinh giao dịch sau, cần đến Công an nơi gần nhất để giải quyết Nổi bật

Khởi tố Trưởng phòng Phạm Thị Hồng Duyên SN 1994 liên quan 3.400 viên kim cương nhập lậu tuồn vào SJC

Khởi tố Trưởng phòng Phạm Thị Hồng Duyên SN 1994 liên quan 3.400 viên kim cương nhập lậu tuồn vào SJC Nổi bật

Ông Mai Xuân Liêm được giao phụ trách, điều hành UBND tỉnh Thanh Hóa

Ông Mai Xuân Liêm được giao phụ trách, điều hành UBND tỉnh Thanh Hóa

21:48 , 22/07/2026
Khám xét địa điểm làm việc, bắt Chủ tịch HĐQT công ty phân bón nổi tiếng

Khám xét địa điểm làm việc, bắt Chủ tịch HĐQT công ty phân bón nổi tiếng

21:21 , 22/07/2026
Lửa cháy ngùn ngụt trong căn hộ tầng 19 chung cư trên đường Tam Trinh, Hà Nội

Lửa cháy ngùn ngụt trong căn hộ tầng 19 chung cư trên đường Tam Trinh, Hà Nội

20:59 , 22/07/2026
Miền Bắc sắp có mưa to đến rất to, kéo dài 3 ngày

Miền Bắc sắp có mưa to đến rất to, kéo dài 3 ngày

20:02 , 22/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên