Khám xét địa điểm làm việc, bắt Chủ tịch HĐQT công ty phân bón nổi tiếng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần sản xuất phân bón Hà Bắc để điều tra về hành vi "Sản xuất, buôn bán hàng giả là phân bón". Đây là vụ việc được phát hiện trong đợt cao điểm đấu tranh chống hàng giả, hàng kém chất lượng và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công an.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, quá trình triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện Công ty Cổ phần sản xuất phân bón Hà Bắc, có trụ sở tại phường Bắc Giang, có dấu hiệu sản xuất và kinh doanh phân bón giả với quy mô lớn.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy doanh nghiệp này không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép sản xuất và đóng gói phân bón. Tuy nhiên, để hợp thức hóa hồ sơ, tạo niềm tin với khách hàng cũng như đối phó với cơ quan quản lý, công ty đã ký hợp đồng với một doanh nghiệp có địa chỉ tại xã Gia Lâm (TP Hà Nội) nhằm thể hiện việc sản phẩm được đóng gói tại đơn vị này.

Song, cơ quan điều tra xác định hợp đồng trên chỉ mang tính chất đối phó. Trên thực tế, toàn bộ quá trình sản xuất và đóng gói phân bón đều diễn ra trực tiếp tại cơ sở của Công ty Cổ phần sản xuất phân bón Hà Bắc ở Bắc Ninh, thay vì tại địa chỉ được in trên bao bì sản phẩm.

Theo cơ quan công an, việc ghi sai thông tin về nơi sản xuất và đóng gói đã làm giả nguồn gốc hàng hóa, khiến người tiêu dùng hiểu nhầm về xuất xứ sản phẩm, đồng thời ảnh hưởng đến tính minh bạch của thị trường vật tư nông nghiệp.

Trên cơ sở các tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 7/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với L.Q.N. (SN 1978), Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần sản xuất phân bón Hà Bắc. Bị can bị điều tra về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là phân bón" theo khoản 3, Điều 195 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan điều tra khám xét nơi làm việc của bị can L.Q.N., Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần sản xuất phân bón Hà Bắc, để phục vụ công tác điều tra vụ án (Ảnh: CABN)

Trong quá trình khám xét nơi làm việc và các địa điểm liên quan, lực lượng chức năng đã thu giữ khoảng 65 tấn phân bón giả, với tổng giá trị ước tính trên 1 tỷ đồng. Ngoài ra, nhiều máy móc, nguyên liệu phục vụ sản xuất cùng các tài liệu liên quan cũng bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, đây là một trong những vụ án có số lượng tang vật lớn được phát hiện trong thời gian gần đây tại địa phương, cho thấy thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi khi sử dụng hồ sơ, hợp đồng mang tính hình thức nhằm che giấu hoạt động sản xuất trái phép và tạo vỏ bọc hợp pháp cho sản phẩm lưu thông trên thị trường.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các tổ chức, cá nhân liên quan để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Lực lượng công an nhận định việc phát hiện, triệt phá kịp thời vụ án không chỉ góp phần ngăn chặn lượng lớn phân bón giả có nguy cơ tiếp tục được đưa ra thị trường mà còn bảo vệ quyền lợi của người nông dân và các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh chân chính. Đồng thời, vụ việc cũng thể hiện quyết tâm của lực lượng chức năng trong việc tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh trên địa bàn.