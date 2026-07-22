Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lửa cháy ngùn ngụt trong căn hộ tầng 19 chung cư trên đường Tam Trinh, Hà Nội

| | Xã hội

Chiều 22/7, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại căn hộ tầng 19 chung cư trên đường Tam Trinh (Hà Nội).

Khu vực xảy ra hỏa hoạn. Ảnh: Thanh Hà

Khoảng hơn 16h cùng ngày, người dân phát hiện có tiếng nổ lộp bộp kèm theo khói phát ra tại căn hộ tầng 19 chung cư CT2B khu đô thị Gelexia số 885 Tam Trinh (Hà Nội).

Không lâu sau đó, lửa bùng lên dữ dội bên trong căn hộ. Phía ngoài ban công khói đen cuồn cuộn bốc lên các tầng trên.

Nhiều người phát hiện có cháy đã tháo chạy lối thang bộ xuống phía dưới.

Lực lượng chữa cháy có mặt tại hiện trường. Ảnh: Thanh Hà.

Một nhân chứng cho biết, khi xảy ra cháy căn hộ trên không có người bên trong.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng PCCC&CNCH điều động xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Hơn 17h đám cháy được dập tắt. Ảnh: Thanh Hà

Hơn 17h cùng ngày đám cháy được dập tắt. Tại hiện trường, cửa sổ căn hộ bị khói bám đen, nhiều mảng bê tông bị bong tróc bởi nhiệt độ cao.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.

Theo Thanh Hà

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tất cả chủ tài khoản ngân hàng đã phát sinh giao dịch sau, cần đến Công an nơi gần nhất để giải quyết

Tất cả chủ tài khoản ngân hàng đã phát sinh giao dịch sau, cần đến Công an nơi gần nhất để giải quyết Nổi bật

Khởi tố Trưởng phòng Phạm Thị Hồng Duyên SN 1994 liên quan 3.400 viên kim cương nhập lậu tuồn vào SJC

Khởi tố Trưởng phòng Phạm Thị Hồng Duyên SN 1994 liên quan 3.400 viên kim cương nhập lậu tuồn vào SJC Nổi bật

Miền Bắc sắp có mưa to đến rất to, kéo dài 3 ngày

Miền Bắc sắp có mưa to đến rất to, kéo dài 3 ngày

20:02 , 22/07/2026
Bắt 'bà trùm' Huỳnh Ngọc Thúy Như SN 2000 và 48 người trong chuyên án trải rộng nhiều tỉnh thành

Bắt 'bà trùm' Huỳnh Ngọc Thúy Như SN 2000 và 48 người trong chuyên án trải rộng nhiều tỉnh thành

19:48 , 22/07/2026
Công an điều tra giao dịch chuyển khoản 15 triệu đồng: Bắt tạm giam người đàn ông SN 1982

Công an điều tra giao dịch chuyển khoản 15 triệu đồng: Bắt tạm giam người đàn ông SN 1982

19:15 , 22/07/2026
Vietlott 22/7 - Xổ số Vietlott hôm nay 22/7/2026 - Xổ số Mega 6/45

Vietlott 22/7 - Xổ số Vietlott hôm nay 22/7/2026 - Xổ số Mega 6/45

18:49 , 22/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên