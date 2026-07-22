Bắt 'bà trùm' Huỳnh Ngọc Thúy Như SN 2000 và 48 người trong chuyên án trải rộng nhiều tỉnh thành

Sau thời gian áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Ban Chuyên án đồng loạt phá án, bắt giữ Nguyễn Hữu Huân (tức "Ba Giá") cùng vợ là Ngô Thị Kim Chi và nhiều đối tượng liên quan. Tiếp tục mở rộng điều tra, lực lượng Công an lần lượt bóc gỡ thêm nhiều đường dây cung cấp Pod chứa Etomidate từ Thành phố Hồ Chí Minh, khu vực tiểu ngạch biên giới An Giang đến các đối tượng quốc tịch nước ngoài hoạt động trên địa bàn thành phố.

Chưa dừng lại ở đó, quá trình truy xét chuyên sâu của PC04 tiếp tục làm lộ diện một đường dây khác do Han Kiat (quốc tịch Campuchia) cầm đầu. Nhóm này chuyên chịu trách nhiệm cung ứng các loại pod chill chứa ma túy cho nhóm đối tượng là người nước ngoài để tổ chức sử dụng trái phép ngay trên địa bàn TP.HCM.

Đại diện PC04 cho biết, bước đầu đã thu thập đầy đủ căn cứ pháp lý để tiến hành khởi tố các đối tượng này về các tội danh "Mua bán trái phép chất ma túy" và "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Ảnh: PC04 Công an TP.HCM