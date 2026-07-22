Điều tra giao dịch 10.471.541 đồng, Trương Văn Nam SN 1997 bị khởi tố

Trong bối cảnh tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng diễn biến ngày càng phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi, lực lượng Công an xã Bình Thanh (tỉnh Hưng Yên) đã tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, chủ động phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Đối tượng Trương Văn Nam tại cơ quan điều tra.

Theo thông tin từ cơ quan công an, qua công tác tiếp nhận nguồn tin tố giác của quần chúng, ngày 15/6/2026, Công an xã Bình Thanh đã tiến hành xác minh và làm rõ hành vi đánh bạc trực tuyến của Trương Văn Nam (SN 1997, trú tại xã Kiến Xương, tỉnh Hưng Yên).

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Nam tham gia đánh bạc trên không gian mạng dưới hình thức trò chơi "tài xỉu" được tổ chức bằng tiền. Chỉ trong một lần đăng nhập tài khoản để tham gia đánh bạc, đối tượng đã sử dụng số tiền 10.471.541 đồng.

Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 17/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra về hành vi đánh bạc của Trương Văn Nam.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi vi phạm. Đến ngày 15/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Trương Văn Nam về tội "Đánh bạc" theo khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Công an xã Bình Thanh cho biết, thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình, đấu tranh với các hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.

Cơ quan công an cũng khuyến cáo người dân tuyệt đối không tham gia các hoạt động đánh bạc dưới bất kỳ hình thức nào, đặc biệt là đánh bạc trên mạng Internet. Khi phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để được tiếp nhận, xử lý theo đúng quy định.