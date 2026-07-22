Lệnh tạm giam Phạm Văn Dũng SN 1993

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh tạm giam đối với Phạm Văn Dũng (SN 1993, trú thôn Trung Hà, xã Hương Sơn, Hà Tĩnh) về tội trộm cắp tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 09/7/2026, Công an xã Hương Sơn nhận được đơn trình báo của anh Đinh Nho H (SN 1977, trú tại thôn Phố Châu, xã Hương Sơn, Hà Tĩnh) về việc bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy trộm 01 chiếc điện thoại di động và 01 chiếc camera giám sát.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Hương Sơn đã khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, siết chặt địa bàn, tổ chức điều tra xác minh đối tượng.

Đối tượng Phạm Văn Dũng - Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Sau 5 giờ nỗ lực truy xét trên diện rộng, Công an xã đã xác định Phạm Văn Dũng là đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp số tài sản nói trên.

Tại cơ quan Công an, Phạm Văn Dũng khai nhận do thiếu tiền tiêu xài cá nhân nên đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của anh H vào sáng ngày 09/7/2026. Qua kiểm tra nhanh, Dũng dương tính với chất ma túy.

Trước đó, Phạm Văn Dũng đã 04 lần bị kết án về tội Trộm cắp tài sản, 01 tiền sự về hành vi Tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Hiện vụ án đang được xử lý theo quy định của pháp luật.