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Thi hành lệnh bắt tạm giam Lương Thị Nhâm SN 2002

| | Xã hội

Sau thời gian theo dõi, áp dụng đồng bộ biện pháp nghiệp vụ, công an đã bắt giữ Lương Thị Nhâm (sinh năm 2002).

Qua nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Nghệ An xác định tại các xã Chiêu Lưu, Cam Phục, Hữu Kiệm (tỉnh Nghệ An) nghi vấn có 02 đường dây “mua bán người”, có sự tham gia của nhiều đối tượng trú tại địa phương cấu kết với số đối tượng bên kia biên giới, thiết lập đường dây mua bán phụ nữ sang nước ngoài làm vợ với giá hàng trăm triệu đồng.

Với chiêu bài “việc nhẹ lương cao”, nạn nhân mà các đối tượng nhắm tới là những thiếu nữ trong độ tuổi lao động không có việc làm ổn định nhằm rủ rê, lôi kéo. Để nạn nhân thêm tin tưởng, ngoài hứa hẹn mức lương cao, các đối tượng còn hứa hẹn sẽ lo mọi chi phí đi lại và bố trí chỗ ăn, nghỉ trong quá trình làm việc. Khi nạn nhân bị lừa qua biên giới, đối tượng sẽ cấu kết với nhóm đối tượng người nước ngoài bán nạn nhân vào làm vợ tại những gia đình có nhu cầu. Đáng nói, trong số bị hại có cả nạn nhân chưa đủ 14 tuổi.

Xác định hành vi của nhóm đối tượng trên ảnh hưởng xấu tới an ninh trật tự, gây bức xúc dư luận, Phòng Cảnh sát hình sự đồng thời xác lập 02 chuyên án đấu tranh. Số đối tượng này ít khi có mặt tại địa phương, thường xuyên thay đổi nơi tạm trú và nơi làm là khu công nghiệp ở các tỉnh phía Bắc nên việc xác minh, bắt giữ gặp rất nhiều khó khăn.

Sau thời gian theo dõi, mật phục, áp dụng đồng bộ biện pháp nghiệp vụ, từ ngày 25/6 - 13/7/2026, Phòng Cảnh sát hình sự đồng chủ trì Công an các xã Chiêu Lưu, Hữu Kiệm, phối hợp Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an các xã Mỹ Lý, Cam Phục đồng loạt bắt giữ 06 đối tượng về các hành vi “Mua bán người” và “Mua bán trẻ em”.

Trong 06 đối tượng bị bắt giữ có 04 đối tượng trú tại xã Chiêu Lưu gồm: Lương Thị Toàn (sinh năm 1982, đã có 01 tiền án về tội "Mua bán người"), Lô Văn Phong (sinh năm 1976), Xeo Thị Tiến (sinh năm 1982) và Chích Thị An (sinh năm 1979); 02 đối tượng Lô Văn Mày (sinh năm 1978, trú tại xã Cam Phục) và Lương Thị Nhâm (sinh năm 2002, trú tại xã Hữu Kiệm).

Tại Cơ quan điều tra, nhóm đối tượng khai nhận hành vi phạm tội. Bước đầu, Ban chuyên án làm rõ, với thủ đoạn trên, chúng dụ dỗ bán 03 phụ nữ thuộc các xã nói trên sang nước ngoài làm vợ, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Lực lượng chức năng cũng giải cứu thành công 03 nạn nhân bị lừa bán.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) đã khởi tố vụ án, khởi tố, tạm giam các đối tượng để xử lý theo quy định và tiếp tục mở rộng chuyên án. Để phục vụ điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự thông báo ai là bị hại các vụ án trên liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An (số 55, đường Hồ Tùng Mậu, phường Trường Vinh) để trình báo.

Theo Chi Chi

Phụ nữ mới

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