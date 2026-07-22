Người dân Hà Nội lưu ý: Chỉ một hành động với thẻ căn cước có thể bị phạt tới 6 triệu đồng

Câu 1: Hà Nội tăng mức phạt vi phạm thẻ căn cước dựa trên quy định nào?

A. Luật Thủ đô 2026 và Nghị quyết 56/2026/NQ-HĐND ✔

B. Luật Căn cước và Nghị định chung của Chính phủ

C. Bộ luật Hình sự về quản lý giấy tờ nhân thân

D. Thông tư hướng dẫn thi hành của Bộ Công an

Giải thích: Đáp án đúng là: A. Luật Thủ đô 2026 và Nghị quyết 56/2026/NQ-HĐND

Nhằm tăng cường trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô, HĐND TP. Hà Nội đã thông qua Nghị quyết 56/2026/NQ-HĐND quy định mức tiền phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự. Căn cứ pháp lý trực tiếp cho quy định này là Luật Thủ đô 2026 (Điểm b Khoản 1 Điều 14). Cơ chế đặc thù này cho phép Hà Nội áp dụng mức xử phạt tiền cao hơn so với mặt bằng chung toàn quốc đối với các hành vi vi phạm về cấp, quản lý và sử dụng thẻ căn cước, căn cước điện tử.

Câu 2: Tự ý chiếm đoạt hoặc dùng trái phép thẻ căn cước của người khác bị phạt bao nhiêu?

A. Từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng

B. Từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng ✔

C. Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

D. Chỉ bị nhắc nhở và cảnh cáo hành chính

Giải thích: Đáp án đúng là: B. Từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng

Theo quy định mới áp dụng tại Hà Nội, hành vi chiếm đoạt hoặc sử dụng trái phép thẻ căn cước, căn cước điện tử, giấy chứng nhận căn cước hoặc giấy xác nhận số định danh cá nhân của người khác là vi phạm pháp luật. Việc tự ý chiếm giữ hay mạo danh sử dụng giấy tờ nhân thân của người khác xâm phạm nghiêm trọng quyền riêng tư và an toàn thông tin dân cư. Cá nhân thực hiện hành vi này sẽ bị lực lượng chức năng xử phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng.

Hành vi liên quan đến việc chiếm đoạt, sử dụng trái phép hoặc tẩy xóa, sửa chữa thẻ căn cước có thể bị xử phạt lên tới hàng triệu đồng. (Ảnh minh họa: Báo Chính phủ)

Câu 3: Hành vi nào dưới đây với thẻ căn cước của chính mình sẽ bị phạt tới 4 triệu đồng?

A. Tẩy xóa, sửa thông tin hoặc cố ý làm hư hỏng thẻ ✔

B. Bất cẩn làm mất thẻ căn cước ở nơi công cộng

C. Quên không mang theo thẻ căn cước khi ra đường

D. Đăng nhập sai mật khẩu ứng dụng căn cước điện tử VNeID

Giải thích: Đáp án đúng là: A. Tẩy xóa, sửa thông tin hoặc cố ý làm hư hỏng thẻ

Thẻ căn cước là tài liệu pháp lý do cơ quan nhà nước cấp để xác thực nhân thân công dân. Pháp luật nghiêm cấm mọi hành vi tự ý tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung hoặc cố ý hủy hoại, làm hư hỏng thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước. Tại Hà Nội, cá nhân tự ý thay đổi thông tin hoặc cố tình làm hư hỏng giấy tờ căn cước của mình sẽ bị xử phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng nhằm nâng cao ý thức giữ gìn giấy tờ nhân thân.

Câu 4: Khi nào một người bắt buộc phải nộp lại thẻ căn cước cho cơ quan nhà nước?

A. Khi chuyển nơi đăng ký thường trú sang tỉnh khác

B. Khi được thôi, bị tước hoặc hủy quyết định nhập quốc tịch Việt Nam ✔

C. Khi thay đổi thông tin về trình độ học vấn hay nghề nghiệp

D. Khi thẻ hết hạn sử dụng theo độ tuổi quy định

Giải thích: Đáp án đúng là: B. Khi được thôi, bị tước hoặc hủy quyết định nhập quốc tịch Việt Nam

Việc sở hữu thẻ căn cước gắn liền với trạng thái quốc tịch của công dân. Theo Nghị quyết 56/2026/NQ-HĐND, cá nhân có nghĩa vụ bắt buộc phải nộp lại thẻ căn cước cho cơ quan có thẩm quyền khi được thôi quốc tịch, bị tước quốc tịch hoặc bị hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam. Người gốc Việt Nam chưa xác định quốc tịch cũng phải nộp lại giấy chứng nhận căn cước khi được nhập quốc tịch. Hành vi cố tình không nộp lại giấy tờ sẽ bị xử phạt từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng.

Câu 5: Mức tiền phạt tối đa cho các vi phạm về thẻ căn cước tại Hà Nội có thể lên tới bao nhiêu?

A. Tối đa 2.000.000 đồng

B. Tối đa 4.000.000 đồng

C. Tối đa 6.000.000 đồng ✔

D. Tối đa 10.000.000 đồng

Giải thích: Đáp án đúng là: C. Tối đa 6.000.000 đồng

Dựa trên thẩm quyền đặc thù từ Luật Thủ đô 2026, HĐND TP. Hà Nội quy định khung tiền phạt phổ biến cho từng hành vi vi phạm về quản lý, sử dụng thẻ căn cước là từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng. Tuy nhiên, đối với các trường hợp thực hiện nhiều hành vi vi phạm cùng lúc, vi phạm có tính chất nghiêm trọng hoặc có tình tiết tăng nặng, tổng mức tiền phạt hành chính mà cá nhân phải chấp hành có thể lên tới 6.000.000 đồng.