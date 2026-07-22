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Ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Thúy Duyên SN 2006

| | Xã hội

Đối tượng Nguyễn Thị Thúy Duyên cùng 2 bị can khác bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi "Cướp tài sản".

Ngày 18/7 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC02) Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thanh Nam (sinh năm 1997, cư trú xã Khánh Bình, tỉnh An Giang) Nguyễn Thị Thúy Duyên (sinh năm 2006, chung sống như vợ chồng với Nam) và Trần Văn Dương Thanh (sinh năm 1997, cư trú xã Nhơn Hội, tỉnh An Giang).

Quá trình điều tra xác định, ngày 4/7, trong lúc Nam sử dụng điện thoại của Duyên thì đọc được tin nhắn của anh V.Đ.G nhắn tin cho Duyên, tức giận Nam nảy sinh ý định đánh và cướp tài sản của G.

Để thực hiện, Nam bàn bạc thống nhất với Duyên và Thanh hẹn G. đến khu vực ấp Đồng Ky, xã Nhơn Hội, dàn cảnh đánh G. rồi cướp xe máy.

Khoảng 00 giờ 15 phút, ngày 5/7, Nam mang theo 01 cây dao yếm, điều khiển xe mô tô chở Duyên đến điểm hẹn gặp Thanh.

Tại đây, Duyên điện cho G. đến rước Duyên, còn Nam và Thanh nấp vào bụi cây gần đó. Khoảng 05 phút sau, khi thấy G. điều khiển xe máy đến, Nam cầm dao, Thanh cầm cây ba khúc lao ra đánh và đâm G. gây thương tích rồi cướp chiếc xe mô tô của G. rời khỏi hiện trường.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Nhơn Hội phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh và các đơn vị chức năng tiến hành điều tra, truy xét nóng đối tượng gây án.

Chỉ chưa đầy 12 tiếng đồng hồ, lực lượng Công an đã xác định, bắt giữ Nam, Duyên và Thanh.

Tại Cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm của bản thân.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Duy Anh

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