Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt khẩn cấp Đặng Văn Đồng SN 2002

| | Xã hội

Đặng Văn Đồng có hành vi dùng hung khí đuổi anh Lê Văn H. tại các quán ăn, quán cà phê.

Công an tỉnh Hà Tĩnh tối 21/7/2026 cho biết, Công an xã Hương Bình vừa ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Đặng Văn Đồng (SN 2002, trú tại thôn Long Giang, xã Hương Bình, tỉnh Hà Tĩnh) về hành vi " Gây rối trật tự công cộng".

Trước, đó ngày 19/7/2026, Công an xã Hương Bình tiếp nhận thông tin của quần chúng nhân dân về nội dung khoảng 23 giờ 00 phút ngày 19/7/2026, Đặng Văn Đồng có hành vi dùng hung khí đuổi anh Lê Văn H. (sinh năm 1997 trú tại thôn Hương Thanh, xã Hà Linh) tại các quán ăn, quán cà phê và trên trục đường thôn thuộc gây mất an ninh trật tự trên địa bàn thuộc thôn Hương Đồng, xã Hương Bình, tỉnh Hà Tĩnh.

Đối tượng Đặng Văn Đồng - Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã đã bố trí lực lượng đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn đồng thời chuyển thông tin vụ việc để Cơ quan CSĐT tiến hành xác minh, điều tra.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 20/7/2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp; Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp; ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng Đặng Văn Đồng. Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc trên, lực lượng Công an khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn; đồng thời tích cực tham gia tố giác tội phạm, góp phần cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Theo Trang Anh

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tất cả chủ tài khoản ngân hàng đã phát sinh giao dịch sau, cần đến Công an nơi gần nhất để giải quyết

Tất cả chủ tài khoản ngân hàng đã phát sinh giao dịch sau, cần đến Công an nơi gần nhất để giải quyết Nổi bật

Công an đề nghị 250 chủ phương tiện trong danh sách nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Công an đề nghị 250 chủ phương tiện trong danh sách nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 Nổi bật

Ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Thúy Duyên SN 2006

Ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Thúy Duyên SN 2006

12:20 , 22/07/2026
Thi hành lệnh bắt tạm giam Lương Thị Nhâm SN 2002

Thi hành lệnh bắt tạm giam Lương Thị Nhâm SN 2002

11:33 , 22/07/2026
Xe Lexus của bà Trương Mỹ Lan giảm còn 635 triệu đồng, người dân được đăng ký đấu giá từ tháng 8

Xe Lexus của bà Trương Mỹ Lan giảm còn 635 triệu đồng, người dân được đăng ký đấu giá từ tháng 8

10:51 , 22/07/2026
Công an thông báo tới tất cả những ai nhận được tin nhắn có nội dung sau

Công an thông báo tới tất cả những ai nhận được tin nhắn có nội dung sau

10:25 , 22/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên