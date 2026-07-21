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Tài khoản phát sinh giao dịch 15 triệu đồng năm 2022, người đàn ông SN 1982 chiếm giữ suốt 4 năm: Bắt tạm giam Phạm Văn Thể

| | Xã hội

Nhận 15 triệu đồng do người khác chuyển nhầm vào tài khoản từ năm 2022 nhưng cố tình chiếm giữ và sử dụng, Phạm Văn Thể (SN 1982) bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "Chiếm giữ trái phép tài sản".

Ngày 21/7, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, Công an xã Tuy Đức đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Văn Thể (SN 1982, trú xã Tuy Đức, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về tội "Chiếm giữ trái phép tài sản" theo khoản 1 Điều 176 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra, ngày 30/8/2022, do nhầm lẫn trong quá trình giao dịch ngân hàng, tài khoản của Phạm Văn Thể nhận được 15 triệu đồng do người khác chuyển nhầm. Dù biết rõ số tiền không thuộc quyền sở hữu của mình, đồng thời nhiều lần được chủ tài khoản và cơ quan chức năng yêu cầu hoàn trả, Thể vẫn cố tình chiếm giữ và sử dụng vào mục đích cá nhân.

Công an xã Tuy Đức tống đạt Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Văn Thể. Nguồn ảnh: Công an tỉnh Lâm Đồng

Quá trình xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định hành vi của Phạm Văn Thể có dấu hiệu cấu thành tội "Chiếm giữ trái phép tài sản". Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam theo quy định của pháp luật.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Qua vụ việc, Công an khuyến cáo người dân khi nhận được tiền hoặc tài sản do người khác chuyển, giao nhầm cần chủ động thông báo cho chủ sở hữu, ngân hàng hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn xử lý. Việc cố tình chiếm giữ hoặc sử dụng tài sản không thuộc quyền sở hữu của mình có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Nam An

Theo Nam An

Đời sống và pháp luật

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