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Miền Bắc sắp có mưa to, kéo dài 3 ngày

| | Xã hội

Theo dự báo, từ đêm mai, miền Bắc sẽ xuất hiện mưa rào, cục bộ có nơi mưa to.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay đến ngày 22/7, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có nơi nắng nóng.

Dự báo, từ đêm 22 đến ngày 24/7, Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào sáng sớm, đêm và chiều tối). Từ khoảng ngày 25-26/7 mưa có xu hướng giảm dần.

Miền Bắc sắp có mưa to, kéo dài 3 ngày - Ảnh 1.

Bắc Bộ sẽ có nắng nóng đến hết ngày mai trước khi đón mưa dông (Ảnh: Lao động).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 21 và ngày 22/7

Thời tiết Hà Nội đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 27-35 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 25-35 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 26-35 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, riêng phía Nam có nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 27-38 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 26-39 độ.

Cao nguyên Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Nhiệt độ từ 20-33 độ.

Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 25-35 độ.

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

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