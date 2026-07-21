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Bí thư An Giang Nguyễn Tiến Hải được giao Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ

| | Xã hội

Ông Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang được điều động về công tác tại Bộ Nội vụ và được giao quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký Quyết định số 1315/QĐ-TTg ngày 20/7 về việc giao quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ quyết định điều động ông Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang về công tác tại Bộ Nội vụ, giao quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Bí thư An Giang Nguyễn Tiến Hải được giao Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Tiến Hải được giao Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Ông Nguyễn Tiến Hải sinh năm 1965, quê quán tỉnh Cà Mau, trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý hành chính công; Đại học chuyên ngành Luật.

Ông Hải là Ủy viên Trung ương Đảng Khóa XIII, XIV, đại biểu Quốc hội Khóa XVI.

Quá trình công tác, ông Nguyễn Tiến Hải từng kinh qua các chức vụ: Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Cà Mau; Bí thư Huyện ủy Cái Nước; Giám đốc Sở Tư pháp Cà Mau, Phó Chủ tịch rồi Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau (cũ) nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tháng 1/2025, Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định ông Nguyễn Tiến Hải tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025. Từ tháng 7/2025, ông Hải giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang.

Bộ Nội vụ là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các ngành, lĩnh vực: Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; tổ chức chính quyền địa phương; cán bộ, công chức, viên chức và công vụ; lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội; việc làm; an toàn, vệ sinh lao động; hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện, tổ chức phi chính phủ; người có công; thanh niên; bình đẳng giới; văn thư, lưu trữ nhà nước; thi đua, khen thưởng (sau đây gọi chung là ngành, lĩnh vực nội vụ) và quản lý nhà nước đối với các dịch vụ công thuộc ngành, lĩnh vực nội vụ theo quy định của pháp luật.

Theo Luân Dũng

Tiền Phong

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