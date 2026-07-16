Miền Bắc sẽ có mưa to đến rất to trong 3 ngày liên tiếp

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (16/7), khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Dự báo, từ chiều tối nay đến ngày 18/7, khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ và Quảng Ninh tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Các nơi khác ở Bắc Bộ, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ đêm nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Từ đêm 18/7 đến ngày 19/7, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Ảnh minh họa (Nguồn: Lao động).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 16 và ngày 17/7

Thời tiết Hà Nội có lúc có mưa rào và dông. Nhiệt độ từ 27-33 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 22-34 độ.

Phía Đông Bắc Bộ vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; các nơi khác có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ từ 22-34 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 27-36 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 26-36 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 20-30 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 23-35 độ.