Đột kích căn nhà hoang, cảnh sát thu giữ điếu cày và lọ thuốc nhỏ mắt chứa chất lạ: Sự thật bên trong khiến nhiều người bất ngờ

Ngày 15/7, thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với Công an phường Móng Cái 3 triệt phá một ổ nhóm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại một căn nhà bỏ hoang trên địa bàn.

Theo cơ quan công an, khoảng 20h30 ngày 21/6, tổ công tác kiểm tra một căn nhà bỏ hoang tại khu phố Hải Yên 5, phường Móng Cái 3 và phát hiện 4 đối tượng có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy, gồm: Phạm Văn Hoàng (SN 2004), Nguyễn Đức Trung (SN 2005), cùng trú tại phường Móng Cái 3; Nguyễn Công Sơn (SN 2005, trú xã Hải Ninh) và Bùi Đình Dương (SN 2005, trú phường Móng Cái 2).

Các đối tượng bị bắt giữ

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ một điếu cày đã qua sử dụng, hai vật bằng nhựa bám dính chất lỏng nghi là ma túy cùng một lọ nhựa mang nhãn "Natri clorid 0,9%" (thuốc nhỏ mắt) chứa chất lỏng nghi là ma túy và nhiều tang vật liên quan. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận đã cùng nhau tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại căn nhà này.

Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra triệu tập thêm Đinh Văn Phú (SN 2003, tạm trú tại phường Móng Cái 1) và Lê Đồng Tuấn Anh (SN 2009, trú tại phường Móng Cái 3). Tại cơ quan công an, hai đối tượng đã thừa nhận hành vi liên quan.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, để che giấu hành vi phạm tội, các đối tượng chia nhỏ ma túy vào các lọ thuốc nhỏ mắt nhằm thuận tiện cất giấu, sau đó tẩm chất lỏng này vào thuốc lá hoặc thuốc lào để cùng nhau sử dụng tại những căn nhà bỏ hoang, tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Đáng chú ý, nhiều đối tượng trong nhóm đã bỏ học từ sớm, thiếu sự quản lý, giám sát của gia đình, thường xuyên tụ tập, bỏ nhà đi qua đêm nên bị lôi kéo vào con đường sử dụng ma túy và vi phạm pháp luật.

Ngày 2/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 6 đối tượng gồm: Đinh Văn Phú, Phạm Văn Hoàng, Nguyễn Đức Trung, Nguyễn Công Sơn, Bùi Đình Dương và Lê Đồng Tuấn Anh để điều tra về hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra mở rộng, truy xét nguồn cung cấp ma túy và làm rõ trách nhiệm của các cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc, cơ quan công an khuyến cáo các gia đình cần tăng cường quan tâm, quản lý, giáo dục con em, đặc biệt là thanh thiếu niên có biểu hiện bỏ học, bỏ nhà đi hoặc thường xuyên tụ tập tại các địa điểm vắng người, nhà hoang. Sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội được xem là yếu tố quan trọng nhằm ngăn ngừa thanh thiếu niên sa vào tệ nạn ma túy và các hành vi vi phạm pháp luật.