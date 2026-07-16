Ra lệnh bắt tạm giam Triệu Thị Thúy Nga SN 2007 cùng 3 người phụ nữ khác

Ngày 15/7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy Etomidate dưới dạng tinh dầu sử dụng trong thuốc lá điện tử, thường được gọi là “Pod chill”, tại phường Móng Cái 1.

Trước đó, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 27/6, Tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an phường Móng Cái 1 tiến hành kiểm tra hành chính tại một căn nhà ở khu phố Hải Hòa 8, phường Móng Cái 1.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Thị Tố Nga (sinh năm 1993, trú tại phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) cùng số lượng lớn tang vật, gồm nhiều chai nhựa chứa chất lỏng ma túy Etomidate và tinh dầu thơm; 36 đầu Pod chứa sẵn chất lỏng ma túy Etomidate; 17 thân máy thuốc lá điện tử; 420 đầu Pod rỗng cùng nhiều dụng cụ phục vụ việc pha trộn, sang chiết ma túy.

Nguyễn Thị Tố Nga tại trụ sở Cơ quan Công an (Ảnh: Công an Quảng Ninh).

Tại Cơ quan Công an, Nguyễn Thị Tố Nga khai nhận từ đầu năm 2026, thông qua mối quan hệ với một người Trung Quốc tên “Shino”, Nga được hướng dẫn cách pha trộn ma túy Etomidate với tinh dầu thơm rồi bơm vào các đầu Pod để bán kiếm lời. Sau đó, Nga nhập chất lỏng chứa Etomidate và tinh dầu, trực tiếp pha trộn, sang chiết thành các sản phẩm “Pod chill” để đưa đi tiêu thụ.

Tiếp tục đấu tranh mở rộng, Cơ quan Công an xác định đường dây này hoạt động với phương thức, thủ đoạn tinh vi, chủ yếu giao dịch qua mạng xã hội và sử dụng dịch vụ giao hàng để vận chuyển ma túy.

Lực lượng Công an đã làm rõ các đối tượng Triệu Thị Thúy Nga (sinh năm 2007, trú tại tỉnh Lào Cai), Hoàng Phương Lan (sinh năm 2004, trú tại tỉnh Lai Châu) và Nguyễn Thị Thu Hiền (sinh năm 2005, trú tại xã Hải Lạng, tỉnh Quảng Ninh) có vai trò giúp sức trong việc bán lẻ ma túy trong đường dây do Nguyễn Thị Tố Nga điều hành.

Ngoài ra, các đối tượng còn thường xuyên tụ tập, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy Etomidate dưới dạng “Pod chill”.

Các đối tượng trong vụ án (Ảnh: Công an Quảng Ninh).

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Tố Nga, Hoàng Phương Lan, Triệu Thị Thúy Nga và Nguyễn Thị Thu Hiền về các tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Vụ án tiếp tục cho thấy thủ đoạn ngày càng tinh vi của tội phạm ma túy khi ngụy trang chất ma túy dưới dạng tinh dầu sử dụng trong thuốc lá điện tử, với hình thức bắt mắt, dễ gây tâm lý chủ quan, đặc biệt đối với thanh thiếu niên.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân, nhất là phụ huynh và thanh thiếu niên, cần nâng cao cảnh giác trước các loại thuốc lá điện tử, tinh dầu, “Pod chill” không rõ nguồn gốc; tuyệt đối không mua bán, tàng trữ, sử dụng hoặc tiếp tay cho các hành vi liên quan đến ma túy.

Khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn, cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật.