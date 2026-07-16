Bí thư, Trưởng thôn ở Bắc Ninh chính thức được hưởng phụ cấp từ 6 đến 7,6 triệu đồng/tháng

Ngày 16/7, tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa XX đã thông qua nghị quyết quy định mức phụ cấp, chế độ kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; đồng thời quy định chức danh, mức hỗ trợ, số lượng và việc kiêm nhiệm các chức danh tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.

Nghị quyết áp dụng đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; người tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Theo nghị quyết, đối với thôn có từ 700 hộ dân trở lên, tổ dân phố có từ 1.000 hộ trở lên; thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm về quốc phòng hoặc thuộc diện đặc biệt khó khăn, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố được hưởng mức phụ cấp bằng 3 lần mức lương cơ sở. Với mức lương cơ sở hiện hành là 2,53 triệu đồng/tháng, mức phụ cấp tương ứng là gần 7,6 triệu đồng/tháng.

HĐND tỉnh Bắc Ninh thông qua nghị quyết quy định mức phụ cấp Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn và Tổ trưởng tổ dân phố.

Ở nhóm này, Trưởng Ban Công tác Mặt trận được hưởng phụ cấp bằng 2 lần mức lương cơ sở, tương đương hơn 5 triệu đồng/tháng. Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng thôn, Phó Tổ trưởng tổ dân phố được hưởng phụ cấp bằng 1,5 lần mức lương cơ sở, tương đương hơn 3,7 triệu đồng/tháng.

Các chức danh gồm nhân viên y tế và an toàn thực phẩm; Bí thư Chi đoàn; Chi hội trưởng Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Người cao tuổi được hưởng phụ cấp bằng 0,8 lần mức lương cơ sở, tương đương hơn 2 triệu đồng/tháng.

Đối với các thôn, tổ dân phố còn lại, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố được hưởng mức phụ cấp bằng 2,4 lần mức lương cơ sở, tương đương hơn 6 triệu đồng/tháng.

Trưởng Ban Công tác Mặt trận được hưởng phụ cấp bằng 1,7 lần mức lương cơ sở, tương đương hơn 4,3 triệu đồng/tháng. Trong khi đó, Phó Bí thư chi bộ, Phó Trưởng thôn, Phó Tổ trưởng tổ dân phố được hưởng phụ cấp bằng 1,2 lần mức lương cơ sở, tương đương hơn 3 triệu đồng/tháng.

Đại biểu thông qua các nghị quyết tại kỳ họp HĐND tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Nguyễn Thắng.

Các chức danh nhân viên y tế và an toàn thực phẩm; Bí thư Chi đoàn; Chi hội trưởng Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Người cao tuổi được hưởng phụ cấp bằng 0,7 lần mức lương cơ sở, tương đương hơn 1,7 triệu đồng/tháng.

Theo Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh, sau sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức lại thôn, tổ dân phố, toàn tỉnh còn 1.385 thôn, tổ dân phố, gồm 948 thôn và 437 tổ dân phố, giảm 1.473 thôn, tổ dân phố, tương đương 51,53% so với trước.

Định hướng sắp xếp người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, đối với 480 thôn, tổ dân phố giữ nguyên tổ chức bộ máy tiếp tục hoạt động. Đối với 905 thôn, tổ dân phố được thành lập sau sắp xếp, UBND cấp xã sẽ thực hiện chỉ định trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố lâm thời để điều hành hoạt động của thôn, tổ dân phố cho đến khi bầu được trưởng thôn, tổ dân phố trong thời hạn không quá 6 tháng.

Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh cũng cho biết, sau sắp xếp, dự kiến có khoảng 3.796 người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố dôi dư. Bên cạnh đó, khoảng 570 người không đáp ứng tiêu chuẩn sẽ nghỉ công tác và được giải quyết chế độ, chính sách theo Nghị định số 154/2025/NĐ-CP của Chính phủ.