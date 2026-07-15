Thi hành lệnh bắt tạm giam sale du lịch Nguyễn Tiến Sang SN 1995

Ngày 15/7/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 02 đối tượng về hành vi “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”.

Theo kết quả điều tra, năm 2026, Nguyễn Tiến Sang (sinh năm 1995, trú tại xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị) làm nghề bán vé máy bay, kinh doanh dịch vụ du lịch tại đặc khu Phú Quốc, đồng thời thuê nhiều căn hộ, biệt thự để kinh doanh lưu trú.

Trong quá trình hoạt động, Sang cho 01 người quốc tịch Trung Quốc (chưa rõ nhân thân, lai lịch) thuê căn biệt thự tại tổ 3, khu phố 7 An Thới. Theo thỏa thuận, Sang có trách nhiệm quản lý và thực hiện khai báo tạm trú cho khách lưu trú tại đây.

Sau đó, 01 người khác thuê lại căn biệt thự trên và đưa 04 người quốc tịch Trung Quốc đến lưu trú tại đây. Mặc dù biết những người này không có giấy tờ hợp pháp nhưng vì mục đích vụ lợi, lo ngại bị hủy hợp đồng và phải bồi thường tiền, Sang vẫn đồng ý cho lưu trú và không thực hiện đúng các quy định của pháp luật.

Cơ quan Công an tống đạt quyết định và lệnh đối với Nguyễn Tiến Sang. Ảnh: Bộ Công an

Ngày 29/6/2026, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh An Giang tiến hành kiểm tra hành chính các cơ sở lưu trú, phát hiện 02 người quốc tịch Trung Quốc không có hộ chiếu, thị thực đang lưu trú tại một căn hộ trên địa bàn đặc khu Phú Quốc. Lo sợ bị lực lượng chức năng kiểm tra, 04 công dân Trung Quốc thông qua người thuê căn biệt thự để tìm cách rời khỏi nơi lưu trú.

Cơ quan Công an tống đạt quyết định và lệnh đối với Nguyễn Văn Đang. Ảnh: Bộ Công an

Thông qua người quen, Nguyễn Văn Đang (sinh năm 1975, trú tại đặc khu Phú Quốc) đã đồng ý bố trí nơi ở cho 04 người Trung Quốc trên. Đang biết rõ những người này không có giấy tờ hợp pháp, nhập cảnh và lưu trú trái phép nhưng vì mục đích vụ lợi, Đang vẫn sắp xếp cho lưu trú tại một căn hộ, thu tiền thuê chỗ ở và hưởng lợi bất chính.

Sau đó, Đang tiếp tục bố trí đưa 04 người Trung Quốc đến bến phà Hồng Ngọc để rời Phú Quốc vào đất liền. Tuy nhiên, khi đến bến phà, các đối tượng đã bị lực lượng Biên phòng Cửa khẩu Cảng Dương Đông phát hiện, kịp thời ngăn chặn và phối hợp với Công an điều tra, làm rõ vụ việc. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Đang và Nguyễn Tiến Sang đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.