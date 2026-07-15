Từ 100 triệu tới bà trùm vương miện, Á hậu Hoàng Thanh Nga bị bắt trong đường dây buôn lậu hơn 30.000 kim cương

Vụ việc được quan tâm nhất hiện nay là Hoàng Thị Thanh Nga - Á hậu 1 Hoa hậu Quý bà Hoàn vũ 2022, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư NCA (đơn vị sở hữu thương hiệu kim cương Ngọc Châu Âu) đã bị bắt để điều tra về tội Buôn lậu. Theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, ngày 12/7, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố thêm 4 bị can về tội "Buôn lậu" theo Điều 188 Bộ luật Hình sự. Trong số này có Hoàng Thị Thanh Nga (SN 1980), Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư NCA - đơn vị sở hữu tiệm vàng Ngọc Châu Âu.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2024 đến nay, đường dây đã thực hiện 141 chuyến vận chuyển trái phép, đưa hơn 28.000 viên kim cương các loại từ Hồng Kông (Trung Quốc) vào Việt Nam để tiêu thụ, với tổng doanh thu ước tính khoảng 280 tỷ đồng. Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 31 bị can, thu giữ 1.239 viên kim cương cùng nhiều tang vật liên quan và bước đầu xác định số tiền thu lợi bất chính hơn 300 tỷ đồng. Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra.

Hoàng Thị Thanh Nga - Á hậu 1 Hoa hậu Quý bà Hoàn vũ 2022 bị bắt về tội "Buôn lậu". Ảnh: Cơ quan cung cấp

Quá khứ khởi nghiệp từ 100 triệu đồng, xây dựng thương hiệu kim cương nổi tiếng

Trước khi bị khởi tố, Hoàng Thanh Nga được biết đến là người sáng lập và điều hành thương hiệu Ngọc Châu Âu (NCA Luxury Jewelry) - doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chế tác, kinh doanh kim cương và trang sức cao cấp.

Trong các cuộc chia sẻ trước đây, nữ doanh nhân từng cho biết bản thân bắt đầu khởi nghiệp với khoảng 100 triệu đồng. Từ số vốn ban đầu, bà từng bước phát triển hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực kim cương, xây dựng hệ thống khách hàng và phát triển thương hiệu riêng.

Theo dữ liệu đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Ngọc Châu Âu từng có vốn điều lệ 2 tỷ đồng khi thành lập, sau đó tăng lên 9 tỷ đồng vào cuối năm 2020. Đến tháng 9/2022, doanh nghiệp này hoàn tất thủ tục giải thể với lý do "kinh doanh không hiệu quả", theo Cổng thông tin quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp.

Trước thời điểm đó, tháng 1/2022, Hoàng Thị Thanh Nga thành lập Công ty TNHH Đầu tư NCA với vốn điều lệ ban đầu 9 tỷ đồng. Sau nhiều lần tăng vốn, đến tháng 10/2025, doanh nghiệp này nâng vốn điều lệ lên 120 tỷ đồng.

Trước khi bị khởi tố, Hoàng Thanh Nga được biết đến là người sáng lập và điều hành thương hiệu Ngọc Châu Âu. Ảnh: Tổng hợp

Trong các cuộc chia sẻ trước đây, nữ doanh nhân từng cho biết bản thân bắt đầu khởi nghiệp với khoảng 100 triệu đồng. Ảnh: Tổng hợp

Từ "bà trùm vương miện" tới bị bắt vì buôn lậu kim cương

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Hoàng Thanh Nga còn được công chúng biết đến với biệt danh "bà trùm vương miện" khi nhiều năm liên tiếp chế tác và tài trợ vương miện cho các cuộc thi sắc đẹp trong nước.

Thương hiệu của bà từng đồng hành với nhiều sân chơi nhan sắc, giúp tên tuổi của nữ doanh nhân xuất hiện thường xuyên trong giới giải trí. Năm 2022, bà tham gia Hoa hậu Quý bà Hoàn vũ và giành danh hiệu Á hậu 1.

Hoàng Thanh Nga từng tốt nghiệp loại giỏi chuyên ngành Ngoại thương của Đại học Kinh tế TP.HCM. Trong các cuộc phỏng vấn trước đây, bà nhiều lần chia sẻ mong muốn phát triển thương hiệu trang sức Việt Nam, đồng thời quảng bá hình ảnh phụ nữ Việt ra thị trường quốc tế.

Hoàng Thanh Nga còn được công chúng biết đến với biệt danh "bà trùm vương miện" khi nhiều năm liên tiếp chế tác và tài trợ vương miện cho các cuộc thi sắc đẹp trong nước. Ảnh: Tổng hợp

Trước khi bị khởi tố, nữ doanh nhân cũng thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện doanh nhân và giải trí, xây dựng hình ảnh doanh nhân thành đạt gắn với lĩnh vực kim cương và trang sức cao cấp.

Hiện vụ án vẫn đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ vai trò, hành vi của các cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật.