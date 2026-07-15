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Tìm bị hại của Phạm Viết Thoại SN 1996 ở Hải Phòng

| | Xã hội

Công an Hải Phòng đề nghị bị hại của Phạm Viết Thoại liên hệ với cơ quan chức năng để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ việc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hải Phòng ngày 15/7/2026 cho biết đang điều tra vụ án Phạm Viết Thoại (sinh năm 1996, ĐKTT và chỗ ở: Thôn Bạch Xa Làng, xã Chấn Hưng, Hải Phòng) lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra ngày 25/6/2026 tại địa bàn phường Ngô Quyền, Hải Phòng.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng xác định tkhoảng tháng 3/2025 do gặp khó khăn về kinh tế nên Thoại đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác thông qua hình thức cho thuê phòng trọ, nhà ở, homestay.

Thoại lên mạng tìm kiếm, sao chép hình ảnh các căn hộ, nhà ở trên mạng rồi tải sẵn về máy với mục đích để gửi cho khách khi có nhu cầu để tạo dựng lòng tin với khách hàng. Sau đó, Thoại sử dụng tài khoản Facebook "Hung Gia” dưới chế độ ẩn danh để vào các hội nhóm cho thuê khách sạn, homestay khu vực TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh trên nền tảng xã hội Facebook để tìm kiếm các bài đăng tải có nhu cầu muốn thuê nhà ở, phòng trọ, chung cư.

Đối tượng Phạm Viết Thoại - Ảnh: Công an Hải Phòng

Sau khi tìm thấy khách có nhu cầu thuê khách sạn, homestay thì Thoại sử dụng tài khoản zalo lấy tên “Viết Thoại” kết bạn liên lạc với những người này gửi thông tin, hình ảnh mà Thoại đã tải sẵn để tư vấn cho họ về nhà theo yêu cầu.

Sau khi khách hàng tin tưởng, Thoại bảo khách hàng chuyển tiền đặt cọc tiền thuê cho Thoại vào các số tài khoản mang tên PHẠM VIẾT THOẠI gồm: tài khoản số 1019896150 được mở tại ngân hàng Vietcombank, tài khoản số 7590102779007 được mở tại ngân hàng Mbbank, tài khoản số 0395485498 được mở tại ngân hàng Vpbank và tài khoản số 80002017533 được mở tại ngân hàng MSB.

Sau khi nhận được tiền đặt cọc thuê phòng của khách, Thoại sẽ cắt đứt liên lạc với khách hàng, chặn tin nhắn và cuộc gọi với khách hàng nhằm mục đích chiếm đoạt số tiền trên.

Công an Hải Phòng đề nghị ai là bị hại, liên hệ điều tra viên Vũ Thanh Hải số điện thoại 0906.120.007 để phụ vụ điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo Trang Anh

Đời sống và pháp luật

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