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Xác định 26 người vi phạm pháp luật trong vụ gian lận thi cử tại Tuyên Quang

| | Xã hội

Đến nay, các lực lượng chức năng chứng minh được 26 người vi phạm pháp luật trong vụ gian lận thi cử trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Thông tin trên được Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc báo cáo Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn công tác tại cuộc làm việc chiều 15/7.

Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang. (Ảnh: VGP)

Theo Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ, ông Phan Huy Ngọc cho biết, tính đến hiện tại, các lực lượng chức năng đã chứng minh được 26 người có vi phạm pháp luật trong vụ gian lận thi cử trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Trước đó, sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp sáng 1/7, kết quả của học sinh Trường THPT Chuyên Tuyên Quang gây chú ý. Hơn 290 trong số 328 thí sinh, thuộc dải số báo danh từ 080163xx đến 080166xx, đạt từ 9 điểm Toán trở lên; trong đó hơn 140 em đạt điểm 10 tuyệt đối. Điểm trung bình của nhóm này là 9,58, cao nhất cả nước.

Tính đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố 19 bị can để phục vụ công tác điều tra. Cơ quan điều tra bước đầu xác định động cơ dẫn đến hành vi vi phạm xuất phát từ áp lực thành tích.

Theo kết quả điều tra ban đầu, bà Trần Thị Thu Hằng, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Huyên, được phân công làm Trưởng điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang; Nguyễn Hà Duy, giáo viên Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, được giao nhiệm vụ thư ký điểm thi.

Cơ quan điều tra xác định bà Hằng đã chỉ đạo, định hướng một số cán bộ, giám thị tạo điều kiện cho thí sinh trong quá trình làm bài. Từ sự chỉ đạo này, Nguyễn Hà Duy đã vào phòng thi để hướng dẫn, nhắc bài cho một số thí sinh trong giờ thi môn Toán.

Anh Văn/VTC News

VTC News

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