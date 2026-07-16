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Khởi tố, thi hành lệnh khám xét chỗ ở của Chủ tịch, Kế toán, Thủ quỹ xã

| | Xã hội

Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố, bắt tạm giam 3 và cấm đi khỏi nơi cư trú 1 nguyên cán bộ UBND xã La Sơn để điều tra hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, gây thiệt hại hơn 1,4 tỷ đồng ngân sách Nhà nước trong giai đoạn 2012-2024.

Ngày 16/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình (Phòng Cảnh sát kinh tế) vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố đối với 4 bị can gồm: Lê Ngọc Hanh, sinh năm 1977; Phạm Anh Tuấn, sinh năm 1970; Nguyễn Văn Quang, sinh năm 1974; Trần Thị Thu Thảo, sinh năm 1970 cùng trú ở xã Bình Mỹ, tỉnh Ninh Bình - nguyên là Chủ tịch, Kế toán, Thủ quỹ UBND xã La Sơn, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam (nay là xã Bình Mỹ, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh cũng thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Ngọc Hanh, Phạm Anh Tuấn và Nguyễn Văn Quang; áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Thị Thu Thảo; thi hành Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc của các bị can theo quy định của pháp luật.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh khởi tố các bị can trong vụ án

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2012 đến năm 2024, các bị can đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong quản lý tài chính, ngân sách xã, không nộp đầy đủ các khoản tiền thu từ xử lý vi phạm đất đai, đấu giá quyền sử dụng đất và đấu thầu quỹ đất công ích vào ngân sách Nhà nước; để ngoài sổ sách kế toán, quản lý, sử dụng và chi tiêu trái quy định, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 1,4 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh thi hành lệnh khám xét chỗ ở của các bị can

Việc khởi tố vụ án, khởi tố các bị can trên thể hiện quyết tâm của Công an tỉnh Ninh Bình trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, góp phần bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong quản lý tài chính, ngân sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật và chính quyền cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Theo Nam An

Đời sống và pháp luật

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