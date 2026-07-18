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Bắc Bộ sắp đón đợt mưa to đến rất to

| | Xã hội

Theo dự báo, từ đêm mai, toàn miền Bắc bước vào đợt mưa lớn, người dân khu vực trung du và miền núi cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay, tại khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ đang xảy ra một đợt mưa lớn. Đợt mưa này dự báo còn kéo dài đến ngày 23/7.

Ngoài ra, tại khu vực đồng bằng Bắc Bộ từ đêm 19 - 23/7 sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến khoảng ngày 23/7 (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Từ ngày 24/7 mưa có xu hướng giảm dần.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 18/7

Thời tiết Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 27-36 độ.

Phía Tây Bắc Bộ ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 22-34 độ.

Phía Đông Bắc Bộ v ùng núi và trung du ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng khu vực đồng bằng ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 22-37 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 26-37 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, riêng phía Bắc ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 26-37 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ từ 20-30 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ từ 24-35 độ.

Theo Duy Anh

Phụ nữ mới

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