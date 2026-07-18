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Bắt 2 người phụ nữ nhặt ve chai Đỗ Thị Nga SN 1986 và Sơn Thị Kim Lan SN 1959

| | Xã hội

Trong lúc đi nhặt ve chai, 2 người phụ nữ phát hiện căn nhà không có người trông coi nên một người đứng cảnh giới, người còn lại đột nhập lấy vàng và tiền mặt trị giá khoảng 180 triệu đồng.

Ngày 18/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Nai đang lập hồ sơ xử lý Đỗ Thị Nga (SN 1986), Sơn Thị Kim Lan (SN 1959, cả 2 đều ngụ xã Định Quán, TP.Đồng Nai) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, sáng 26/6, Đỗ Thị Nga chở theo Sơn Thị Kim Lan đi đến khu vực xã La Ngà để tìm nhặt ve chai, khi đi qua nhà chị Nguyễn Liễu Kỳ ngụ ấp Suối Dzui, xa La Ngà phát hiện không có người trông coi, Lan ở ngoài cảnh giới còn Nga đột nhập vào bên trong trộm cắp tài sản gồm các trang sức bằng vàng và tiền mặt ước tính khoảng 180 triệu đồng, sau khi trộm cắp được cả hai mang về khu vực xã Định Quán bán chia nhau.

Nhận được tin báo của bị hại, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an các xã La Ngà, Định Quán bắt Nga và Lan khi đang lẩn trốn trên địa bàn xã Định Quán.

Hiện vụ việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Nai đang điều tra mở rộng và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Theo Minh Tuệ

Đời sống và pháp luật

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