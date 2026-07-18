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Bắt tạm giam shipper Lê Nguyễn Trọng Nghĩa SN 1999

| | Xã hội

Lợi dụng nhiệm vụ thu hộ tiền (COD) khi làm nhân viên giao hàng, Lê Nguyễn Trọng Nghĩa đã chiếm đoạt gần 40 triệu đồng của doanh nghiệp và vừa bị Công an tỉnh Tây Ninh khởi tố, bắt tạm giam về tội Tham ô tài sản.

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh (Phòng Cảnh sát kinh tế) vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lê Nguyễn Trọng Nghĩa (SN 1999, trú xã Chợ Mới, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi "Tham ô tài sản".

Đối tượng Lê Nguyễn Trọng Nghĩa bị Cơ quan điều tra khởi tố, bắt giam.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 3/2024, Nghĩa làm nhân viên giao hàng tại Địa điểm kinh doanh số 12 thuộc Công ty Cổ phần Dịch vụ Giao hàng nhanh, chi nhánh tỉnh Tây Ninh (địa chỉ tại khu phố Hòa Hưng, phường Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh). Trong quá trình làm việc, Nghĩa được công ty giao nhiệm vụ giao hàng và thu hộ tiền (COD) từ khách hàng.

Lợi dụng việc được doanh nghiệp giao quản lý số tiền thu hộ, Nghĩa đã nhiều lần không nộp tiền về công ty theo quy định mà lén lút chiếm đoạt để sử dụng vào mục đích cá nhân. Khi hành vi bị phát hiện, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Qua xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra bước đầu xác định Nghĩa đã chiếm đoạt tiền thu hộ của nhiều đơn hàng với tổng số tiền gần 40 triệu đồng.

Làm việc với cơ quan điều tra, trước những tài liệu và chứng cứ thu thập được, Lê Nguyễn Trọng Nghĩa đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục củng cố hồ sơ, thu thập chứng cứ, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để xác định, thu hồi số tiền bị chiếm đoạt, đồng thời mở rộng điều tra nhằm xử lý các cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật.

Theo Nam An

Đời sống pháp luật

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