Tất cả người dân tuyệt đối không dừng lại để quay phim, chụp ảnh trong trường hợp sau

Sạt lở có thể xảy ra chỉ trong vài giây

Ngày 17/7, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường phát cảnh báo cho biết, trong những ngày này, mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường miền núi phía Bắc đã xuất hiện đất đá rơi văng xa, taluy nứt, bùn đất tràn xuống mặt đường.

Đáng lo ngại, một số người vẫn cố đi qua khu vực đang sạt lở hoặc đứng ở vị trí nguy hiểm để quay phim, chụp ảnh, phát trực tiếp lên mạng xã hội . Đây là hành động có thể đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

Theo khuyến cáo của cơ quan chức năng, sạt lở không phải lúc nào cũng xảy ra từ từ. Một vài viên đá nhỏ rơi xuống, dòng nước đục chảy ra từ sườn dốc hoặc một vết nứt trên mặt đường có thể là dấu hiệu cảnh báo trước khi một khối lượng lớn đất đá bất ngờ đổ xuống.

Khi sườn đồi đã ngấm no nước, phần đất đá phía trên có thể mất ổn định và sụp đổ chỉ trong vài giây. Người đứng phía dưới gần như không có đủ thời gian để quan sát, quay phim rồi mới chạy thoát.

Hình ảnh trong clip chiều ngày 16/7 tại xã Bum Tở, tỉnh Lai Châu trên tuyến đường ĐT127 là bài học cảnh báo đến tất cả mọi người, đặc biệt là người đang ghi lại khoảnh khắc nguy hiểm này.

Trên thực tế, nhiều người cho rằng mình đang đứng "đủ xa", "chỉ quay vài giây" hoặc "thấy đất đá rơi ít nên chưa nguy hiểm". Tuy nhiên, phạm vi sạt lở thực tế có thể rộng hơn nhiều so với vị trí quan sát.

Đất đá khi đổ xuống có thể bất ngờ đổi hướng theo địa hình và dòng nước; Cuốn theo cây lớn, đá tảng và các vật thể khác; Làm sập thêm phần taluy chưa bị sạt; Vùi lấp người và phương tiện chỉ trong thời gian rất ngắn; Phá hỏng mặt đường, khiến người và phương tiện rơi xuống vực. Vì vậy, người dân cần nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Người di chuyển qua khu vực sạt lở cần làm theo hướng dẫn sau:

Giảm tốc độ và quan sát từ khoảng cách an toàn khi thấy đất đá rơi, nước đục chảy qua đường hoặc mặt đường xuất hiện vết nứt.

Dừng lại và quay đầu nếu phía trước đang có sạt lở, đất đá tiếp tục rơi hoặc không thể xác định mức độ an toàn của sườn dốc.

Nghiêm túc chấp hành biển cảnh báo, rào chắn và hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Chủ động tìm tuyến đường khác an toàn hơn; không vì nóng vội hoặc muốn đi cho kịp mà cố vượt qua.

Giữ khoảng cách với taluy dương, chân đồi, vách đá và mép vực.

Báo ngay cho chính quyền địa phương hoặc lực lượng chức năng khi phát hiện điểm sạt lở mới, vết nứt lớn hoặc nguy cơ đất đá tiếp tục đổ xuống.

Ngoài ra, người dân không đi theo phương tiện phía trước chỉ vì thấy người khác đã vượt qua; Không dừng xe ngay dưới chân taluy để quan sát tình hình; Không tự ý di chuyển đá, cây đổ hoặc vật cản khi sườn dốc phía trên vẫn chưa ổn định; Không vượt qua khu vực đã bị phong tỏa dưới bất kỳ hình thức nào.