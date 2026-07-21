Lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở, công an bắt Hồ Ngọc Khánh SN 1990

Công an tỉnh Hà Tĩnh ngày 20/7/2026 cho biết vừa bóc gỡ đường dây mua bán trái phép chất ma túy. Cụ thể, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 09/7/2026, tại thôn Tứ Yên, xã Kỳ Anh, lực lượng Công an bắt quả tang Nguyễn Văn Hoàng (SN 1999, trú xã Kỳ Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 6,44 gam Methamphetamine, 01 điện thoại di động và 01 xe mô tô là phương tiện sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội.

Từ kết quả đấu tranh ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh khẩn trương mở rộng vụ án. Bằng các tài liệu, chứng cứ thu thập được cùng lời khai của Nguyễn Văn Hoàng, Cơ quan điều tra xác định Hồ Ngọc Khánh (SN 1990, trú xã Kỳ Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) có liên quan đến hoạt động mua bán trái phép chất ma túy. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan điều tra thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Hồ Ngọc Khánh, đồng thời khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng tại thôn Kỳ Tiến, xã Kỳ Anh.

Công an đọc lệnh khám xét chỗ ở đối tượng Hồ Ngọc Khánh - Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ 28,79 gam Methamphetamine, nhiều dụng cụ dùng để phân chia, sử dụng ma túy, 02 điện thoại di động và 269,1 triệu đồng. Tại Cơ quan điều tra, Hồ Ngọc Khánh khai nhận toàn bộ số tiền trên là tiền thu lợi bất chính từ hoạt động mua bán trái phép chất ma túy.

Tổng khối lượng ma túy mà đối tượng phải chịu trách nhiệm hình sự được xác định là 35,23 gam Methamphetamine. Tiếp tục mở rộng điều tra, Cơ quan Công an triệu tập làm việc với các đối tượng có liên quan.

Tang vật vụ án - Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Quá trình đấu tranh xác định các đối tượng này đã nhiều lần mua ma túy của Hồ Ngọc Khánh và Nguyễn Văn Hoàng để sử dụng. Kết quả test nhanh xác định 06/07 đối tượng liên quan dương tính với ma túy đá, qua đó làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động và phạm vi tiêu thụ ma túy của đường dây.

Ngày 17/7/2026, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Ngọc Khánh về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo khoản 3 Điều 251 Bộ luật Hình sự; khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hoàng về cùng tội danh theo khoản 2 Điều 251 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan CSĐT đồng thời ra Lệnh tạm giam thời hạn 04 tháng đối với cả hai bị can để phục vụ công tác điều tra, tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ và xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.