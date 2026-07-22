Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hướng dẫn tìm kiếm thông tin liệt sĩ, gửi yêu cầu nhận thân nhân trên VNeID

| | Xã hội

Ngày 22/7, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an cho biết, ứng dụng định danh điện tử VNeID đã tích hợp kênh tra cứu giúp người dân tìm kiếm thông tin liệt sĩ, gửi yêu cầu nhận thân nhân và theo dõi kết quả.

Màn hình hiển thị công cụ tìm kiếm trên VNeID. Ảnh chụp màn hình.

Theo Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an, chức năng nhằm cung cấp kênh tra cứu chính thống, tập trung và thuận tiện để người dân, thân nhân liệt sĩ tra cứu và thực hiện nhận liệt sĩ; góp phần hỗ trợ xác minh thông tin, kết nối thân nhân với phần mộ liệt sĩ và phục vụ công tác tri ân, đền ơn đáp nghĩa.

Để có thể thực hiện tra cứu, người dân phải có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

Cách thực hiện:

Bước 1: Truy cập chức năng: Đăng nhập vào trang chủ tài khoản định danh điện tử, nhấn “Ví giấy tờ”; Nhấn “Dịch vụ khác”; Nhấn “Kết nối thân nhân liệt sĩ”.

Bước 2: Nhấn “Danh sách liệt sĩ”

Bước 3: Tìm kiếm thông tin liệt sĩ, công dân thực hiện nhập các thông tin: Nhấn “Tìm kiếm”; Nhấn “Xem chi tiết” để xem chi tiết thông tin của liệt sĩ (lưu ý nhấn “Làm mới” để xóa các thông tin vừa nhập)

Bước 4: Công dân thực hiện kiểm tra lại các thông tin và nhấn “Nhận nhân thân”

Bước 5: Nhập thông tin nhận nhân thân: Số điện thoại liên hệ; Chụp ảnh tài liệu chứng minh; Nhấn “Xác nhận” hệ thống hiển thị màn gửi yêu cầu thành công; Nhấn "Tiếp tục tra cứu" để tiếp tục tra cứu thông tin liệt sĩ; Nhấn “Trang chủ” để quay lại màn trang chủ tài khoản định danh điện tử

Danh sách đã nhận nhân thân

Cách thực hiện:

Bước 1: Tại màn hình kết nối thân nhân liệt sĩ: Nhấn “Danh sách đã nhận nhân thân”

Bước 2: Nhấn vào bản ghi để xem chi tiết yêu cầu đã nhận nhân thân

Nhấn “Xem ngay” để xem thông tin chi tiết của liệt sĩ.

Theo Thanh Hà

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tất cả chủ tài khoản ngân hàng đã phát sinh giao dịch sau, cần đến Công an nơi gần nhất để giải quyết

Tất cả chủ tài khoản ngân hàng đã phát sinh giao dịch sau, cần đến Công an nơi gần nhất để giải quyết Nổi bật

Công an đề nghị 250 chủ phương tiện trong danh sách nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Công an đề nghị 250 chủ phương tiện trong danh sách nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 Nổi bật

Bộ Nội vụ đề xuất tăng 7,8% mức lương tối thiểu vùng từ 1/1/2027

Bộ Nội vụ đề xuất tăng 7,8% mức lương tối thiểu vùng từ 1/1/2027

16:25 , 22/07/2026
Bảo hiểm xã hội phát thông báo quan trọng tới tất cả người dân

Bảo hiểm xã hội phát thông báo quan trọng tới tất cả người dân

16:00 , 22/07/2026
Khám xét khẩn cấp 7 địa điểm tại Thanh Hóa và Hà Nội, thu giữ hơn 620 lít hương liệu: Khởi tố 13 bị can

Khám xét khẩn cấp 7 địa điểm tại Thanh Hóa và Hà Nội, thu giữ hơn 620 lít hương liệu: Khởi tố 13 bị can

15:37 , 22/07/2026
Thủ tướng trao quyết định giao Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ; bổ nhiệm Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo

Thủ tướng trao quyết định giao Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ; bổ nhiệm Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo

15:18 , 22/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên