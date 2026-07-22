Bộ Nội vụ đề xuất tăng 7,8% mức lương tối thiểu vùng từ 1/1/2027

Cụ thể, mức lương tối thiểu tháng áp dụng theo 4 vùng, trong đó, vùng I cao nhất là 5,7 triệu đồng và vùng IV thấp nhất là 4,04 triệu đồng/tháng.

Theo đó, mức lương tối thiểu sẽ tăng 310.000 - 390.000 đồng, tương ứng tỷ lệ bình quân 7,8% so với mức lương tối thiểu hiện hành.

Mức lương tối thiểu được đề xuất tăng 310.000 - 390.000 đồng. (Ảnh minh họa)

Mức lương tối thiểu là mức lương thấp nhất làm cơ sở để thỏa thuận và trả lương đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo tháng.

Theo Bộ Nội vụ, mức điều chỉnh trên trùng với phương án Hội đồng tiền lương quốc gia khuyến nghị Chính phủ.

Mức điều chỉnh lương tối thiểu nêu trên cao hơn khoảng 3,1% so với mức sống tối thiểu của người lao động đến hết năm 2027 để cải thiện cho người lao động.

Mức điều chỉnh này có sự chia sẻ, hài hòa lợi ích của người lao động và doanh nghiệp, vừa chú ý cải thiện đời sống cho người lao động, vừa chú ý đến việc bảo đảm duy trì và phát triển sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Lương tối thiểu giờ cao nhất 27.400 đồng/giờ

Bên cạnh đó, dự thảo cũng đưa ra các mức lương tối thiểu giờ theo 4 vùng. Trong đó, vùng I là 27.400 đồng/giờ, vùng II là 24.400 đồng/giờ, vùng III là 21.400 đồng/giờ, vùng IV là 19.400 đồng/giờ.

Mức lương tối thiểu vùng dự kiến được điều chỉnh.

Mức lương tối thiểu giờ tiếp tục được xác định dựa trên phương pháp quy đổi tương đương từ mức lương tối thiểu tháng và thời gian làm việc tiêu chuẩn theo quy định của Bộ luật Lao động.

Đây là phương pháp được các chuyên gia ILO đã khuyến nghị Việt Nam lựa chọn và đã sử dụng khi tính mức lương tối thiểu giờ từ năm 2022 đến nay.