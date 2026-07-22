Từ mắt xích "Ba Giá", bóc gỡ đường dây ma túy xuyên quốc gia ngụy trang trong "Pod chill": Bắt vợ chồng ông trùm Nguyễn Hữu Huân và Ngô Kim Chi

Ngày 22/7, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý (PC04) Công an TP.HCM cho biết, vừa đấu tranh bóc gỡ mạng lưới chuyên phân phối, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy Etomidate được ngụy trang tinh vi dưới dạng các thiết bị thuốc lá điện tử (Pod chill).

Trước đó, từ thông tin về một đối tượng nam tên thường gọi là “Ba Giá” có dấu hiệu mua bán thuốc lá điện tử Podchill chứa Etomidate tại đường An Dương Vương (phường An Lạc, TP.HCM), Công an TP.HCM đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Qua điều tra, công an xác định “Ba Giá” là Nguyễn Hữu Huân (SN 1998, ngụ tỉnh Đồng Tháp) và vợ Huân là Ngô Thị Kim Chi (SN 1996, ngụ TP.HCM). Ngày 25/6, Công an TP.HCM tiến hành phá án, bắt giữ Nguyễn Hữu Huân và Ngô Thị Kim Chi về hành vi mua bán trái phép chất ma túy là Podchill chứa Etomidate cho Trần Phúc (SN 1995, ngụ TP.HCM).

Mở rộng điều tra, công an làm rõ thêm 2 đường dây cung cấp Podchill cho Huân. Một đường dây do Huỳnh Ngọc Thúy Như (SN 2000) là đối tượng cầm đầu cùng Hứa Tường Vy (SN 2006, cùng ngụ TP.HCM) là đối tượng giúp sức. Đường dây còn lại do Lê Quốc Duy (SN 1986, ngụ tỉnh An Giang, cầm đầu.

Đối tượng "Ba Giá", tức Nguyễn Hữu Huân. Ảnh: CACC

Ngô Thị Kim Chi - vợ của Nguyễn Hữu Huân. Ảnh: CACC

Riêng Duy là đối tượng nhận Podchill trực tiếp từ Campuchia qua cửa khẩu An Giang để giao cho Nguyễn Hữu Huân. Khi bắt giữ Duy, lực lượng chức năng thu giữ 37 đầu Podchill chứa Etomidate, gần 200 gam Ketamine và gần 200 gam Methamphetamine.

Tiếp tục truy xét, Công an TP.HCM phát hiện thêm một đường dây cung cấp Podchill do Han Kiat(quốc tịch Campuchia) cầm đầu. Nhóm này cung cấp Podchill chứa Etomidate cho các nhóm người nước ngoài tổ chức sử dụng trên địa bàn thành phố.

Đến nay, Công an TP.HCM đang giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 49 đối tượng, trong đó có 4 người nước ngoài gồm 2 người quốc tịch Hàn Quốc, 1 người quốc tịch Trung Quốc và 1 người quốc tịch Campuchia.Tang vật thu giữ gồm số lượng lớn Ketamine, Methamphetamine cùng 1.670 đầu pod chill chứa chất ma túy Etomidate. Ban chuyên án nhận định, nếu không kịp thời ngăn chặn, số lượng lớn "Pod chill" này sẽ được tuồn vào các quán bar, karaoke, chung cư cao cấp và cả khu vực gần trường học...

Tang vật "Pod chill" chứa ma tuý bị thu giữ. Ảnh: CACC

Theo công an, Etomidate vốn là một hoạt chất gây mê đường tĩnh mạch dùng trong y khoa, chỉ được sử dụng dưới sự chỉ định và kiểm soát nghiêm ngặt của bác sĩ. Tuy nhiên, các đối tượng phạm tội đã lén lút đưa chất này ra ngoài thị trường, pha trộn vào dung dịch thuốc lá điện tử để biến thành một loại ma túy nguy hiểm tác động mạnh lên hệ thần kinh trung ương.

Trước nguy cơ đặc biệt nghiêm trọng này, từ ngày 19/01/2026, Chính phủ đã chính thức bổ sung Etomidate vào danh mục các chất ma túy. Mọi hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ hay tổ chức sử dụng trái phép chất này đều bị xử lý hình sự nghiêm minh.

Ảnh: CACC

Tang vật được các đối tượng giấu trong thùng gạo. Ảnh: CACC

Công an cảnh báo, nhiều người tiêu dùng, đặc biệt là giới trẻ, do thiếu hiểu biết vẫn lầm tưởng "Pod chill" chỉ là một loại thuốc lá điện tử hương trái cây vô hại. Lợi dụng tâm lý này, các đối tượng đã gán cho sản phẩm những mỹ từ như "Pod thư giãn", "Pod bay", "Pod ngủ ngon" nhằm che đậy bản chất ma túy và lôi kéo người sử dụng sa vào con đường nghiện ngập.