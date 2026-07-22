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XSMN 22/7 - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay 22/7/2026

| | Xã hội

XSMN 22/7/2026, kết quả xổ số miền Nam hôm nay, thứ 4 ngày 22/7 được cập nhật trực tiếp lúc 16h15. Theo dõi XS miền Nam mới nhất, chính xác nhất.

Kết quả xổ số miền Nam hôm nay thứ 4 ngày 22/7/2026

XSMN 22/7: Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam thứ 4 ngày 22/7. Kết quả XSMN hôm nay 22/7/2026 được quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Trong kỳ quay này, KQ xổ số miền Nam 22/7/2026 sẽ được công bố theo từng hạng giải, bắt đầu từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSMN 22/7 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay thứ 4 ngày 22/7/2026

XSMN 22/7 - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay 22/7/2026 - Ảnh 1.

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Kết quả xổ số miền Nam ngày 21/7/2026 vào thứ 3 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

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Lịch mở thưởng xổ số miền Nam (XSMN)

- Thứ Hai: XSMN quay thưởng tại Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM).

- Thứ Ba: Quay thưởng ở Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR).

- Thứ Tư: Quay thưởng tại Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST).

- Thứ Năm: Sẽ gồm có đài An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH) quay số.

- Thứ Sáu: XSMN quay thưởng tại Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV).

- Thứ Bảy: Quay số ở đài Hậu Giang (XSHG), TP.HCM (XSHCM), Bình Phước (XSBP) và Long An (XSLA).

- Chủ Nhật: Quay thưởng tại Kiên Giang (XSKG), Tiền Giang (XSTG) và Đà Lạt (XSDL).

Đổi vé số trúng thưởng ở đâu?

- Người trúng thưởng có thể nhận giải tại công ty xổ số kiến thiết phát hành hoặc đại lý được ủy quyền tùy theo nhu cầu.

- Lĩnh thưởng tại đại lý giúp tiết kiệm thời gian, nhưng người nhận giải thường phải thanh toán phí đổi thưởng khoảng 0,5%-1% tùy từng đơn vị.

- Nếu đến trực tiếp công ty xổ số kiến thiết, người trúng sẽ nhận đầy đủ giá trị giải thưởng sau khi khấu trừ thuế (nếu có) và không phát sinh phí đổi thưởng.

Xem KQXS miền Nam mỗi ngày ở đâu?

- Bạn có thể theo dõi kết quả XSMN mỗi ngày trên vtcnews.vn với thông tin được cập nhật nhanh, chính xác và hoàn toàn miễn phí.

- Ngoài ra, chương trình quay số mở thưởng được truyền hình trực tiếp từ 16h15 hằng ngày. Hãy chọn đúng kênh theo đài quay thưởng của từng ngày để theo dõi thuận tiện.

- Nếu muốn xem trực tiếp, bạn có thể đến trường quay của đơn vị tổ chức mở thưởng. Trường hợp trúng giải, người chơi cũng có thể làm thủ tục nhận thưởng tại công ty xổ số kiến thiết phát hành tờ vé.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc - Trung - Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.

Thư Trương/VTC News

VTC News

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