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Vụ cướp táo tợn tại tiệm điện thoại: Gia đình đưa Huỳnh Tấn Huỳnh SN 1998 đến đầu thú, giao nộp 2 iPhone 16 Pro Max

| | Xã hội

Sau hai ngày lẩn trốn sau vụ cướp 2 iPhone 16 Pro Max tại một tiệm điện thoại, Huỳnh Tấn Huỳnh (SN 1998) đã đến Công an phường Phước Hội đầu thú và giao nộp tang vật để phục vụ điều tra.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, khoảng 9h ngày 19/07, Công an phường Phước Hội tiếp nhận tin báo của chị P.T.K.M thường trú tại phường La Gi về việc bị cướp tài sản tại tiệm điện thoại di động.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, xác định tính chất vụ việc, Chỉ huy Công an phường Phước Hội đã khẩn trương phân công lực lượng bảo vệ hiện trường, tiến hành xác minh, truy xét đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an phường nhanh chóng xác định đối tượng nghi vấn là Huỳnh Tấn Huỳnh (SN 1998) thường trú tại xã Hàm Tân, tỉnh Lâm Đồng.

Đối tượng Huỳnh Tấn Huỳnh tại địa điểm thực hiện hành vi phạm tội. Ảnh: Công an tỉnh Lâm Đồng

Qua xác minh, sau khi gây án, đối tượng Huỳnh đã rời khỏi địa phương. Với tinh thần kiên quyết đấu tranh, xử lý tội phạm, Công an phường Phước Hội đã phân công lực lượng tổ chức truy tìm; đồng thời trực tiếp gặp gỡ gia đình đối tượng để giải thích quy định pháp luật, tuyên truyền, vận động gia đình kêu gọi đối tượng ra đầu thú, hợp tác với cơ quan Công an để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Sau quá trình kiên trì tuyên truyền, vận động, đến 15h00 ngày 21/07/2026, gia đình đã đưa Huỳnh Tấn Huỳnh đến trụ sở Công an phường Phước Hội để đầu thú. Tại cơ quan Công an, đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội và tự nguyện giao nộp 02 điện thoại iPhone 16 Pro Max là tang vật của vụ việc.

Hiện Công an phường Phước Hội đã hoàn thiện hồ sơ ban đầu, bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Việc nhanh chóng xác minh, làm rõ vụ việc thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, quyết liệt của Công an phường Phước Hội trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn. Kết quả trên góp phần ổn định tình hình, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng Công an cơ sở, đồng thời nâng cao hiệu quả răn đe, phòng ngừa tội phạm trong cộng đồng.

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Theo Nam An

Đời sống pháp lụật

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