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Thông tin mới quan trọng liên quan VNeID, tất cả người dân chú ý

| | Xã hội

Đây là chức năng mới trên ứng dụng định danh điện tử VNeID.

Công an tỉnh Hà Tĩnh ngày 23/7/2026 cho biết, ứng dụng định danh điện tử VNeID là kênh tra cứu chính thống, tập trung và thuận tiện để người dân, thân nhân liệt sĩ tra cứu và thực hiện nhận liệt sĩ; góp phần hỗ trợ xác minh thông tin, kết nối thân nhân với phần mộ liệt sĩ và phục vụ công tác tri ân, đền ơn đáp nghĩa.

Ngày 22/7/2026, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cho biết, ứng dụng định danh điện tử VNeID đã tích hợp kênh tra cứu giúp người dân tìm kiếm thông tin liệt sĩ, gửi yêu cầu nhận thân nhân và theo dõi kết quả.

Đây là chức năng mới nhằm cung cấp kênh tra cứu chính thống, tập trung và thuận tiện để người dân, thân nhân liệt sĩ tra cứu và thực hiện nhận liệt sĩ. Qua đó, góp phần hỗ trợ xác minh thông tin, kết nối thân nhân với phần mộ liệt sĩ và phục vụ công tác tri ân, đền ơn đáp nghĩa.

Để có thể thực hiện tra cứu, người dân phải có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

Cách thực hiện:

Bước 1: Truy cập chức năng: Đăng nhập vào trang chủ tài khoản định danh điện tử, nhấn “Ví giấy tờ”; Nhấn “Dịch vụ khác”; Nhấn “Kết nối thân nhân liệt sĩ”.

Bước 2: Nhấn “Danh sách liệt sĩ”

Bước 3: Tìm kiếm thông tin liệt sĩ, công dân thực hiện nhập các thông tin: Nhấn “Tìm kiếm”; Nhấn “Xem chi tiết” để xem chi tiết thông tin của liệt sĩ (lưu ý nhấn “Làm mới” để xóa các thông tin vừa nhập).

Bước 4: Công dân thực hiện kiểm tra lại các thông tin và nhấn “Nhận nhân thân”.

Bước 5: Nhập thông tin nhận nhân thân: Số điện thoại liên hệ; Chụp ảnh tài liệu chứng minh; Nhấn “Xác nhận” hệ thống hiển thị màn gửi yêu cầu thành công; Nhấn "Tiếp tục tra cứu" để tiếp tục tra cứu thông tin liệt sĩ; Nhấn “Trang chủ” để quay lại màn trang chủ tài khoản định danh điện tử.

Danh sách đã nhận nhân thân

Cách thực hiện:

Bước 1: Tại màn hình kết nối thân nhân liệt sĩ: Nhấn “Danh sách đã nhận nhân thân”

Bước 2: Nhấn vào bản ghi để xem chi tiết yêu cầu đã nhận nhân thân

Nhấn “Xem ngay” để xem thông tin chi tiết của liệt sĩ.

Tất cả người dùng VNeID chú ý quy định mới chính thức áp dụng từ ngày 15/8

Theo Trang Anh

Đời sống và pháp luật

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