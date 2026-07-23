Tất cả người dân có sổ đỏ chú ý mức phạt hàng chục triệu đồng đã áp dụng

Trong giao dịch mua bán, tặng cho hay thừa kế bất động sản, việc nắm rõ các mốc thời gian luật định là yếu tố then chốt. Theo quy định của Luật Đất đai 2024 cùng các văn bản hướng dẫn hành chính, nếu để quá hạn 4 thời điểm quan trọng dưới đây, người sử dụng đất không chỉ đối mặt với các khoản phạt tiền từ cơ quan thuế, cơ quan quản lý đất đai mà còn nguy cơ bị dừng hoặc vô hiệu hóa thủ tục sang tên.

Thời hạn 30 ngày để làm thủ tục đăng ký biến động đất đai

Thủ tục "sang tên sổ đỏ" là cách gọi phổ biến của người dân cho quá trình đăng ký biến động quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Theo điểm a Khoản 1 Điều 133 Luật Đất đai 2024, khi thực hiện chuyển nhượng hay tặng cho bất động sản đã có Giấy chứng nhận, việc đăng ký biến động là nghĩa vụ bắt buộc.

Mốc thời hạn: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho được công chứng hoặc chứng thực, người nhận chuyển nhượng bắt buộc phải nộp hồ sơ đăng ký biến động tại cơ quan đăng ký đất đai có thẩm quyền.

Chế tài xử phạt vi phạm: Nếu bỏ qua mốc 30 ngày này mà không thực hiện thủ tục, người sử dụng đất sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.

Thời hạn 10 ngày cho nghĩa vụ khai và nộp thuế thu nhập cá nhân

Thời gian nộp hồ sơ kê khai thuế thu nhập cá nhân (TNCN) được quy định chặt chẽ tại Khoản 5 Điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC, tùy thuộc vào thỏa thuận nghĩa vụ giữa các bên:

Trường hợp bên bán tự nộp thuế: Hồ sơ khai thuế phải được gửi chậm nhất vào ngày thứ 10 kể từ thời điểm hợp đồng chuyển nhượng chính thức có hiệu lực.

Trường hợp thỏa thuận bên mua nộp thuế thay: Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế được tính đồng thời với thời điểm nộp hồ sơ đăng ký sang tên sổ đỏ.

Thời hạn nộp tiền thuế: Căn cứ chính xác theo mốc thời gian ghi trên thông báo từ cơ quan thuế.

Nếu chậm trễ nộp hồ sơ khai thuế, người nộp thuế sẽ bị áp dụng mức phạt vi phạm hành chính theo Nghị định 125/2020/NĐ-CP:

Thời hạn 30 ngày hoàn tất nộp lệ phí trước bạ

Căn cứ khoản 2 Điều 10 và khoản 8 Điều 18 Nghị định 126/2020/NĐ-CP, hồ sơ khai lệ phí trước bạ sẽ được nộp song song cùng thời điểm với hồ sơ đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản (thông qua cơ chế một cửa liên thông hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan thuế).

Về thời gian nộp tiền: Người dân có nghĩa vụ hoàn thành việc nộp tiền lệ phí trước bạ vào ngân sách nhà nước trong thời hạn tối đa 30 ngày, kể từ ngày cơ quan thuế ban hành thông báo nộp lệ phí (trừ các trường hợp đặc biệt được ghi nợ). Việc kéo dài thời gian nộp tiền hoặc để hồ sơ ngâm quá hạn sẽ làm đình trệ toàn bộ quy trình trả kết quả Sổ đỏ.

Mốc "Hết thời hạn sử dụng đất" ghi trên Giấy chứng nhận

Đây là nguyên nhân dẫn đến việc hồ sơ sang tên bị cơ quan chức năng từ chối tiếp nhận. Đối với các nhóm đất có niên hạn sử dụng (như đất nông nghiệp, đất thương mại dịch vụ, đất lâm nghiệp...), thời gian sử dụng được ghi rõ trên sổ đỏ.

Nếu thời hạn ghi trên sổ đã hết mà chủ đất cũ chưa thực hiện thủ tục gia hạn hoặc chưa được Nhà nước chấp thuận cho tiếp tục sử dụng, Văn phòng Đăng ký Đất đai sẽ từ chối giải quyết hồ sơ chuyển nhượng, tặng cho. Trong trường hợp này, người dân bắt buộc phải hoàn thành xong thủ tục gia hạn thời hạn sử dụng đất trước, sau đó mới có thể tiến hành giao dịch sang tên.