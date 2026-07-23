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Triệt phá đường dây làm giả giấy tờ quy mô lớn

| | Xã hội

Các đối tượng đã lợi dụng mạng xã hội Facebook để quảng cáo dịch vụ làm giấy tờ giả có thu phí, sử dụng tài khoản ẩn danh trên các ứng dụng nhắn tin để liên hệ với khách hàng nhằm che giấu danh tính và vị trí hoạt động, phạm tội.

Ngày 23/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Sang về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” theo khoản 3, Điều 341 Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Nguyễn Thanh Sang

Theo thông tin từ cơ quan công an, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, từ tháng 12/2025, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP. Đồng Nai) đã phát hiện một đường dây chuyên sản xuất, mua bán các loại giấy tờ giả như căn cước công dân, giấy phép lái xe, bằng cấp, giấy khai sinh, giấy đăng ký kết hôn, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất… cùng nhiều tài liệu giả mạo khác.

Đáng chú ý, các đối tượng đã lợi dụng mạng xã hội Facebook để quảng cáo dịch vụ làm giấy tờ giả có thu phí, sử dụng tài khoản ẩn danh trên các ứng dụng nhắn tin để liên hệ với khách hàng. Việc giao dịch được thực hiện thông qua các tài khoản ngân hàng “rác”, gây khó khăn cho công tác truy vết dòng tiền của lực lượng chức năng.

Để qua mắt cơ quan công an, nhóm đối tượng thuê địa điểm tại khu vực hẻo lánh làm nơi sản xuất giấy tờ giả, sử dụng ứng dụng Telegram để trao đổi, đồng thời dùng thiết bị Dcom và sim dữ liệu không chính chủ nhằm che giấu danh tính và vị trí hoạt động.

Cơ quan Công an kiểm tra, thống kê phôi, giấy tờ giả bị thu giữ

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP.Đồng Nai, các đơn vị nghiệp vụ đã triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh, xác minh, từng bước làm rõ đường dây. Qua đó, lực lượng chức năng xác định đối tượng cầm đầu là Nguyễn Thanh Sang (SN 1993, trú phường Trảng Dài, TP.Đồng Nai), từng có tiền án về tội sản xuất, mua bán con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Quá trình điều tra cho thấy, đầu tháng 6/2026, Sang thuê một căn nhà tại ấp 20, xã Bình Mỹ (TP.HCM) để tổ chức sản xuất giấy tờ giả. Ngày 3/6/2026, lực lượng công an tiến hành kiểm tra, bắt giữ đối tượng, thu giữ số lượng lớn tang vật gồm 221 phôi căn cước công dân, 180 phôi giấy phép lái xe, 39 con dấu giả của các cơ quan, tổ chức, 31 giấy tờ giả đã hoàn thiện, cùng nhiều phương tiện, thiết bị như máy tính, máy khắc laser, máy in màu, máy ép phôi và dữ liệu điện tử liên quan.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thanh Sang khai nhận đã tổ chức sản xuất, mua bán con dấu, giấy tờ giả trên không gian mạng từ cuối năm 2025 nhằm thu lợi bất chính.

Hiện cơ quan Công an TP. Đồng Nai đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Văn Quân

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