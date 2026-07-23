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Công an cảnh báo về trào lưu vừa xuất hiện trên mạng xã hội

| | Xã hội

Thời gian gần đây, mạng xã hội xuất hiện trào lưu lập CV (hồ sơ năng lực để giới thiệu bản thân khi xin việc) với tiêu đề như "ứng cử Trưởng thôn" tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Ngày 21/7, Công an tỉnh Tuyên Quang thông tin, thời gian gần đây, mạng xã hội như Facebook, TikTok, Threads xuất hiện trào lưu lập CV (hồ sơ năng lực để giới thiệu bản thân khi xin việc) với tiêu đề "ứng cử Trưởng thôn", "ứng cử Trưởng ban điều hành khu phố"... được nhiều bạn trẻ chia sẻ để giải trí. Một số còn gắn thẻ (tag) bạn bè của mình để chỉ định chức danh cho nhau.

Công an cảnh báo về trào lưu vừa xuất hiện trên mạng xã hội - Ảnh 1.
Ảnh: Công an Tuyên Quang.

Ban đầu, trò tiêu khiển này bắt nguồn từ một số trang mạng xã hội, được tạo ra nhằm mục đích "câu view", lôi kéo lượt tương tác và nhanh chóng bùng nổ.

Các hồ sơ này đa phần được tạo bởi AI (trí tuệ nhân tạo), nhưng lại đính kèm nhiều thông tin cá nhân như họ tên đầy đủ, ngày sinh, quê quán, nghề nghiệp hiện tại và ảnh của chính chủ. Đáng lo ngại hơn, một số trường hợp đã sử dụng hình ảnh, thông tin cá nhân của người khác mà chưa có sự đồng ý.

Việc làm tưởng chừng vô hại thực tế tiềm ẩn rủi ro lớn cho người dùng trong bối cảnh nhiễu loạn thông tin trên internet, cùng nhiều nguy cơ mất an toàn trực tuyến đang rình rập như hiện nay.

Người dùng không chỉ cung cấp thông tin cá nhân quan trọng cho các ứng dụng AI mà không thể kiểm soát nguy cơ lộ lọt dữ liệu, những người dùng này còn trực tiếp công khai dữ liệu quan trọng của mình hoặc người khác lên internet.

Việc cung cấp thông tin cá nhân cho các ứng dụng AI cũng tiềm ẩn nguy cơ lộ lọt dữ liệu nếu người dùng không kiểm soát chặt chẽ phạm vi chia sẻ.

Để bảo vệ bản thân và góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, Công an tỉnh Tuyên quang khuyến cáo người dân:

Công an cảnh báo về trào lưu vừa xuất hiện trên mạng xã hội - Ảnh 3.

Ảnh tạo bằng AI

Khi phát hiện các hành vi lợi dụng AI để lừa đảo, giả mạo, phát tán thông tin sai sự thật hoặc xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, người dân cần kịp thời phản ánh đến cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, xử lý theo quy định.

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

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