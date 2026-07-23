VNeID vừa tích hợp thêm một tính năng quan trọng, người dân cả nước cần biết

Ứng dụng định danh điện tử VNeID vừa được bổ sung tính năng tra cứu và kết nối thân nhân liệt sĩ, giúp người dân dễ dàng tìm kiếm thông tin, gửi hồ sơ xác nhận quan hệ thân nhân và hỗ trợ công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an), tính năng "Kết nối thân nhân liệt sĩ" đã được tích hợp trên ứng dụng VNeID nhằm tạo một kênh tra cứu chính thống, tập trung và thuận tiện cho người dân.

Thông qua tính năng này, thân nhân liệt sĩ có thể tra cứu thông tin, thực hiện đăng ký nhận thân nhân liệt sĩ trên ứng dụng. Dữ liệu cũng góp phần hỗ trợ các cơ quan chức năng trong việc xác minh thông tin, kết nối thân nhân với phần mộ liệt sĩ và phục vụ công tác tri ân, đền ơn đáp nghĩa.

Để sử dụng, người dân cần có tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Sau khi đăng nhập VNeID, người dùng chọn "Dịch vụ khác", tiếp tục chọn "Kết nối thân nhân liệt sĩ".

Tại đây, công dân truy cập mục "Danh sách liệt sĩ", nhập các thông tin theo yêu cầu để tìm kiếm. Khi tìm thấy đúng thông tin của liệt sĩ, người dùng chọn "Nhận thân nhân", sau đó cung cấp số điện thoại, chụp ảnh giấy tờ chứng minh quan hệ thân nhân và xác nhận gửi hồ sơ đến cơ quan chức năng để xem xét, đối chiếu.

(Ảnh: Ảnh: Thông tin Chính Phủ)

(Ảnh: Ảnh: Thông tin Chính Phủ)

(Ảnh: Ảnh: Thông tin Chính Phủ)

Sau khi hoàn tất, hệ thống sẽ lưu lại danh sách các trường hợp đã đăng ký nhận thân nhân, giúp người dân có thể tra cứu lại thông tin về liệt sĩ và hồ sơ đã gửi bất cứ lúc nào.

Theo C06, việc bổ sung tính năng này nằm trong quá trình phối hợp giữa Bộ Công an với Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cùng chính quyền các địa phương nhằm đẩy mạnh công tác giám định ADN đối với hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Đồng thời, các cơ quan cũng tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu để so sánh, đối khớp thông tin, phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

VNeID là ứng dụng định danh điện tử do Bộ Công an phát triển, chính thức đưa vào vận hành từ ngày 18/7/2022. Đến nay, ứng dụng đã tích hợp nhiều loại giấy tờ điện tử như căn cước, giấy phép lái xe, thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội và nhiều tiện ích phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong cung cấp dịch vụ công.