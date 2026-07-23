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Tiếp nhận, bắt giữ Đặng Thị Nòn SN 1994

| | Xã hội

Sau hơn 3 năm lẩn trốn lệnh truy nã quốc tế, Đặng Thị Nòn đã ra đầu thú.

Ngày 21/7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an tỉnh Ninh Bình thông tin đơn vị đã phối hợp với Công an phường Duy Hà tiến hành tiếp nhận, bắt giữ Đặng Thị Nòn (sinh năm 1994, quê quán tỉnh Tuyên Quang) ra đầu thú sau thời gian dài lẩn trốn lệnh truy nã quốc tế.

Theo hồ sơ từ cơ quan công an, ngày 10/1/2023, Đặng Thị Nòn cùng nhóm đối tượng liên quan đã bị lực lượng Công an thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam (cũ) phát hiện và bắt quả tang khi đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại địa bàn phường Bạch Thượng, thị xã Duy Tiên (hiện nay thuộc phường Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình).

Trong quá trình thu thập tài liệu phục vụ công tác điều tra, cơ quan chức năng đã nhiều lần phát giấy triệu tập nhưng Đặng Thị Nòn không chấp hành và cố tình bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Đến tháng 8/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Duy Tiên đã chính thức ban hành quyết định truy nã đối với Nòn về tội danh "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Nhằm phục vụ công tác truy bắt và xử lý triệt để vụ án, sang năm 2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục đề nghị phát lệnh truy nã quốc tế đối với đối tượng này.

Sau hơn 3 năm né tránh pháp luật, nhận thức được không thể thoát khỏi lưới trời, ngày 20/7, Đặng Thị Nòn đã chủ động đến cơ quan công an đầu thú. Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra và xử lý nghiêm theo quy định.

Theo Chi Chi

Phụ nữ mới

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