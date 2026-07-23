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Ra quyết định khởi tố Giám đốc công ty cơ khí Bùi Văn Trường SN 1978

| | Xã hội

Công ty của Bùi Văn Trường SN 1978 đã vi phạm quy định về an toàn lao động gây hậu quả chết người.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Văn Trường (SN 1978, trú tại tỉnh Bắc Ninh), Giám đốc Công ty TNHH Cơ khí xây dựng tổng hợp Trường Sơn, về tội "Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người" theo điểm a khoản 1 Điều 295 Bộ luật Hình sự.

Theo điều tra, Bùi Văn Trường là người trực tiếp tổ chức, điều hành việc thi công lắp đặt mái tôn trên cao tại hạng mục nhà xưởng X2 thuộc Nhà máy sản xuất đồ dùng một lần bằng công nghệ đúc ép bột giấy ở Cụm công nghiệp Vạn Xuân, tỉnh Phú Thọ. Tuy nhiên, bị can không tổ chức huấn luyện, hướng dẫn đầy đủ các quy định về an toàn lao động và không kiểm tra, giám sát quá trình làm việc của công nhân theo quy định.

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Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố Bùi Văn Trường (SN 1978, trú tại tỉnh Bắc Ninh) về tội "Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người". Ảnh: CA Phú Thọ

Ra quyết định khởi tố Giám đốc công ty cơ khí Bùi Văn Trường SN 1978 - Ảnh 2.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ làm việc với bị can Bùi Văn Trường. Ảnh: CA Phú Thọ

Quá trình điều tra xác định, khoảng 16 giờ ngày 16/5/2026, khi các công nhân đang thi công lắp đặt mái tôn, thời tiết xuất hiện gió lớn. Thời điểm này, anh Bùi Văn H đã tháo dây đeo an toàn khỏi kết cấu mái nhà xưởng. Khi tấm tôn bị gió hất lên, anh H mất thăng bằng, rơi từ độ cao khoảng 12,3 mét xuống nền công trình và tử vong.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định việc không thực hiện đầy đủ các quy định về an toàn lao động là nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Chi Chi

Đời sống và pháp luật

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