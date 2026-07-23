Thi hành lệnh bắt tạm giam tư vấn viên Võ Thị Phương Anh SN 1988

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh tạm giam đối với Võ Thị Phương Anh (SN 1988, trú TDP Bình Hưng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu điều tra, ngày 3/1/2024, Võ Thị Phương Anh bị TAND cấp cao tại Hà Nội tuyên phạt 10 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Do đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi nên được hoãn chấp hành án theo quy định của pháp luật.

Đầu năm 2024, Phương Anh làm nhân viên tại một công ty đào tạo, tư vấn du học trên địa bàn phường Thành Sen. Mặc dù không có khả năng thực hiện các thủ tục đưa người đi du học, xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc nhưng đối tượng vẫn đưa ra nhiều thông tin gian dối, tổ chức cho người lao động học tiếng, hướng dẫn làm hồ sơ chứng minh tài chính, mua vé máy bay, nhờ chỉnh sửa hồ sơ visa điện tử, lập các hợp đồng và cam kết dân sự nhằm tạo lòng tin để nhận tiền.

Tin tưởng những thông tin do Phương Anh đưa ra, trong năm 2025, ba người dân tại các xã Kỳ Xuân, Kỳ Văn và Thiên Cầm đã nhiều lần chuyển tổng số tiền 683,5 triệu đồng cho đối tượng. Sau khi nhận tiền, Phương Anh không thực hiện như cam kết mà sử dụng toàn bộ số tiền để trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Ngày 21/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh tạm giam đối với Võ Thị Phương Anh để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.